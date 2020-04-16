В Сербии власть и церковь договорились по поводу комендантского часа на Пасху

16.04.2020, Белград, Алексей Топоров

В телефонном разговоре президент Сербии Александр Вучич и патриарх Сербской православной церкви Ириней пришли к общему мнению, что церковная власть поддержит светскую в вопросе ограничений, вводимых с целью недопущения дальнейшего распространения коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба президента Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Вучич подчеркнул, что он понимает потребность народа и церкви отмечать величайший христианский праздник Воскресения Христова, о чем Священный Синод заботится верной и отцовской заботой, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Сербии. – Однако из-за текущей эпидемиологической ситуации в Сербии, прислушиваясь к мерам и инструкциям, предписанным профессионалами (врачами – эпидемиологами – ред.), власть не можем отменить запрет на передвижение во время комендантского часа».

В свою очередь, предстоятель СПЦ Ириней заверил главу государства в том, что после заявления Священного Синода многие даже официальные лица сделали неадекватные заявления, создавая необъективную информационную картину происходящего, что могло нанести урон репутации как церкви, так и государства.

«СПЦ уважала и уважает меры и рекомендации правительства Республики Сербии, – заявил в свою очередь сербский патриарх. – А государство всегда старалось доводить свою точку зрению не приказным тоном, а самыми доброжелательными рекомендациями в интересах верующих всех традиционных конфессий и религиозных общин Республики Сербия».

В свою очередь Вучич выразил надежду, что СПЦ будет и в дальнейшем проявлять понимание действий светских властей, тем самым помогая приблизить победу в борьбе с эпидемией коронавируса. И поздравил патриарха и всех верующих с наступающей Пасхой.

Напомним, что ранее Священный Синод СПЦ обратился к правительству Сербии с призывом отменить введенное в связи с эпидемией коронавирусной инфекции ограничение свободы передвижения граждан с 5 до 10 утра, а также запрет выходить на улицу гражданам старше 65 лет, чтобы «православные христиане, которые не находятся в изоляции или самоизоляции, могли принять участие в Пасхальной утрене и литургии в свой самый великий праздник». К тому времени, как это обращение увидело свет, руководство страны приняло решило ввести комендантский час на время Пасхи с 17:00 до 5:00.