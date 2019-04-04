В Сербии впервые со времен Югославии пройдёт парад на 9 Мая

04.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Впервые со времен Югославии в Белграде на 9 мая пройдет военный парад.

Решение об этом принял президент страны Александр Вучич.

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«Я попросил министерство обороны и полицию провести парад, где мы покажем все, что у нас есть, и сделаем это не 24 марта [в день начала бомбардировок Югославии в 1999 году], а 9 мая, в День победы над фашизмом, а затем покажем, что у нас есть и насколько армия Сербии укрепилась на свои собственные деньги», – цитирует Вучича портал Sputnik.

Судя по высказыванию главы государства, в параде примет участие и военная техника. В последнее время основные закупки министерство обороны этого балканского государства проводит у России. Что заставляет нервничать «партнеров» из НАТО.

В частности, из недавних приобретений – самолеты МиГ-29, танки Т-72С и 30 бронемашин БРДМ-2. Не перестают идти разговоры о возможном приобретении Белградом современных систем ПВО.

Кроме торжественного прохода армейских подразделений в Белграде состоится и акция «Бессмертный полк». Ее организацией занимается 8 российских и сербских компаний. Она обещает стать самой массовой за последние годы.