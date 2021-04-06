В Сербии вспоминали варварскую бомбардировку Белграда нацистами в 1941 году

06.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич посетил руины Национальной библиотеки Сербии в Белграде, полностью уничтоженной в ходе немецкого авианалета 6 апреля 1941 года.

Мероприятия, посвященные трагической годовщине, прошли и в других местах сербской столицы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стоя на руинах Национальной библиотеки, триста тысяч уникальных томов которой сгорели в огне, Александр Вучич отметил, что немецкая оккупация началась с сожжения книг нацистами, которые потом перешли к сожжению людей.

«Сегодня шестое апреля, восьмидесятое подряд с начала Второй мировой войны, – написал президент Сербии в своем инстаграме. – В нашем случае в нем есть специфика и символизм. Помимо страданий людей и уничтожения материальных ценностей, первые часы Второй мировой войны на нашей земле ознаменовались уничтожением самой важной коллекции культурного наследия в этой части Европы – Национальной библиотеки Сербии…

Шестого апреля, около воронки на Косанчичевом венаце (районе, где располагалась библиотека – ред.), заросшем сорняками и нашим забвением, осознавая трагические последствия этого акта, я хочу указать на необходимость обустройства этого места, которое сегодня олицетворяет торжество разрушения и забвения».

Также Вучич отметил, что современная Сербия, как и в 1941 году привержена идеалам антифашизма, свободы, непокорности и сотрудничества.

В свою очередь министр труда, занятости, ветеранов и социальных дел и председатель Комитета по сохранению традиций Освободительной войны Сербии Дария Кисич Тепавчевич возглавила церемонию возложения венков на Аллее жертв 6 апреля на Новом кладбище в Белграде. В церемонии также приняли участие посол России Александр Боцан-Харченко и директор Русского дома Евгений Баранов.

Делегация во главе с министром обороны Небойшей Стефановичем возложила венки к памятнику летчикам и защитникам Белграда.

На площади Республики была развернута выставка, которая наглядно, в фотографиях продемонстрировала героизм русского и сербского народов и их страдания во Второй мировой войне.

Бомбардировки Белграда авиацией Третьего Рейха продолжались с 6 по 10 апреля 1941 года, в них приняли участие порядка 500 самолетов, сбросивших 221 тонну бомб. Жертвами варварской акции стали порядка 4 тысяч человек, было уничтожено 714 зданий, 1тысяча 888 были полуразрушены, еще 6 тысяч 615 получили повреждения.

ВВС и ПВО Югославии оказали яростное сопротивление нацистам, потерявшим 20 самолетов (12 были сбиты, 8 – повреждены), при этом в воздушных боях врагом были подбиты 25 югославских боевых машин (10 сбиты, 15 – повреждены).