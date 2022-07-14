В Сербии задержана украинка со снаряжением для ВСУ

14.07.2022  15:17 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Сербия


Сербская полиция возбудила уголовное дело против 51-летней гражданки Украины  после того, как она попыталась переправить большое количество военного снаряжения на пути из Сербии через пограничный переход Ватин возле Вршаца.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет агентство FoNet.

Сербская полиция возбудила уголовное дело против 51-летней гражданки Украины  после того, как она попыталась...

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В ходе досмотра автомобилей с белорусскими номерами на границе с Румынией в пятницу вечером таможенники обнаружили в одном из них 10 военных рюкзаков, 15 раций, 31 антифонов, 28 ремней, семь антифонных жучков и оптический прицел с лазером.

Женщину взяли под стражу, в ходе допроса она сообщила полиции, что ехала транзитом из Черногории на Украину и сообщила о товарах на таможне.

Установлено, что у задержанной  есть документ, в котором речь идет о некой гуманитарной помощи. На документе стоит подпись консула Украины в Черногории, но при этом не уточняется,  какая это конкретно помощь.

После задержания городская прокуратура города Вршац заявила о наличии состава уголовного преступления – украинке грозит наказание по статье «незаконное производство, хранение, ношение и оборот оружия и взрывчатых веществ».

Возбуждение уголовного дела в отношении гражданина Украины будет проходить в порядке упрощенного производства. Военное снаряжение будет временно конфискована.

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