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Полиция Сербии задержала в Белграде, Нови Саде и Врнячкой Бане оппозиционных «активистов», которые готовили беспорядки в день досрочных парламентских выборов, которые пройдут 25 октября.

Только из Нови Сада в Белград должны были прибыть около 80 человек с целью сорвать нормальное подведение итогов выборов, отмечает корреспондент «Политнавигатора».

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В Нови-Саде задержаны несколько членов преступной группировки, предположительно возглавляемой 28-летним наркоторговцем Марко Вейном. По данным следствия, Вейн с целью организации беспорядков в Белграде в ночь после выборов 25 октября, вербовал людей, которые будут находиться под его командованием, а также приобрёл оружие и другие средства для совершения насилия против полиции и людей с другой политической позицией.

По неофициальным данным, Вейн планировал приехать в Белград с примерно 80 людьми и, как сообщается, «поджечь автомобили, хватать сторнников Вучича и грабить их, бросать коктейли Молотова со скутеров и устроить серьезные беспорядки».

Если в случае с задержаниями в Нови Саде полиция акцентирует внимание на криминальном бэкграунде фигурантов, то в городе Врнячка Баня задержан известный активист пробрюссельской оппозиции Матей Армуш, у которого также проведён обыск. Прокуратура официально объявила активисту «Студенческого списка» подозрения в том, что он «призывал к насильственному изменению конституционного строя и планировал участвовать в беспорядках в день выборов в Белграде».

Видимо, соблюдая баланс, полиция также задержала одного из лидеров ультраправой организации «Народные патрули» Срджана Илича, – по подозрению в том, что он организовал и обучил большое количество людей для подстрекательства к насилию во время и после выборов 25 октября. У него проведён обыск, изъяты телефоны и компьютеры.

Сербские СМИ сообщили, что этого жителя Земуна подозревают в организации подготовки так называемых мобильных отрядов, состоящих из боксеров, готовых к физическому противостоянию диссидентам и полиции на улицах столицы.

«Сам Илич приравнивает вышеупомянутую деятельность к „подготовке к войне“», – сказал журналистам источник в полиции.

Стоит отметить, что рупор оппозиции, «демократический» телеканал N1, который отказался представить возможность презентации программы списка экс-президента Сербии Александра Вучича «Объединённая Сербия», назвал Срджана Илича активистом организации «Белград остаётся».