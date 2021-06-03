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03.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия
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В Сербии заговорили о возвращении русских военных баз

Возвращение русских военных баз и контингента в Косово и Метиохию будет абсолютно легальным шагом...

Возвращение русских военных баз и контингента в Косово и Метиохию будет абсолютно легальным шагом и даст сербам гарантию безопасности и суверенитета.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований и приглашенный профессор МГИМО Стеван Гайич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы Сербия не стала точкой конфликта или местом будущей нейтральной точки. Основная предпосылка нашего нейтралитета, чтобы Сербия не вступила в НАТО и чтобы так или иначе, её безопасность обеспечивала Россия и Китай, скорее всего, совместно.

В Сербии хотели бы, чтобы русская военная база вернулась в Косово и Метохию, чтобы русский контингент вернулся, на что Россия имеет легальное право в составе сил KFOR, потому что это бы гарантировало безопасность сербам и сербскому суверенитету в провинции Косово и Метохия», – сказал Гайич.

Напомним, ранее представитель Сербии заявил, что свидетельством дружеских отношений России и Сербии является поддержка Россией территориальной целостности Сербии и отказ Сербии присоединиться к санкциям против России.


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