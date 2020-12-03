В Сербии ждут главу МИД Сергея Лаврова

03.12.2020, Белград, Алексей Топоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров может посетить Сербию в середине декабря текущего года, чтобы встретиться с президентом страны Александром Вучичем.

Об этом сообщают сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ряде сербских медиа появилась информация, что, по всей видимости, визит главы российского внешнеполитического ведомства в Сербию состоится 15, либо 16 декабря.

Ожидается, что Сергей Лавров встретится с президентом страны Александром Вучичем, председателем Народной скупщины Ивицей Дачичем, а также со своим сербским коллегой Николо Селаковичем.

Также гость планирует ознакомиться с завершением внутренней отделки главного храма Сербской православной церкви – собора Святого Саввы, закончить работы над которым, идущие уже около ста лет, сербам помогла Россия.

Визит Лаврова в Сербию важен и с политической точки зрения, поскольку в последние годы недруги, как Сербии, так и России пытаются представить в информационном поле ситуацию между нашими государствами так, будто произошло похолодание взаимоотношений между Москвой и Белградом.

Поводом для подобных сплетен стала отмена планировавшегося на 28 сентября – годовщину освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков – визита в сербскую столицу российского президента Владимира Путина.

Однако, как известно, с началом эпидемии коронавируса президент России перестал совершать международные поездки. При этом ровно через месяц – 28 и 29 октября, ожидался визит в Белград, Сараево и Баня-Луку (Республика Сербская БиГ) Сергея Лаврова, который также был отменен по причине того, что глава МИД России после общения с заболевшим COVID-19 человеком был вынужден уйти в режим самоизоляции.

Поэтому визит Сергея Лаврова в Сербию должен продемонстрировать всем недругам, что взаимоотношения Белграда и Москвы по-прежнему остаются близкими и братскими, как это было на протяжении столетий.

Впрочем, из-за непредсказуемой эпидемиологической ситуации, можно предположить, что и этот визит может не состояться, поэтому пока официально он не анонсируется.