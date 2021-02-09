Подпишись на рассылку
09.02.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Сербия
Просмотров:

В Сербию прибыли еще 50 тысяч вакцин «Спутник V»


В Белград самолетом из Москвы прибыла партия из 50 тысяч вакцин «Спутник V».

Груз сразу же доставили в Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам сопровождавшего груз министра по инновациям Сербии Ненада Поповича, такое количество российских вакцин не получала ни одна страна Европы.

«В настоящий момент, когда сама Россия сталкивается с трудностями в распределении достаточного количества вакцин в своих регионах, она помогает Сербии и отправляет вакцины тогда, когда они нам больше всего нужны, – отметил Попович. – Ни одна страна в Европе не получила из России столько вакцин, сколько Сербия.

Это самое лучшее доказательство братских отношений между двумя странами и прекрасных личных отношений между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным».

Попович, являющийся также сопредседателем Межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией, отметил, что на сегодняшний день вакцины «дороже золота».

«Вакцины важны как для сохранения здоровья и жизни людей, так и для экономики и возвращения к нормальной жизни » – заключил сербский министр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть