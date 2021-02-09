В Сербию прибыли еще 50 тысяч вакцин «Спутник V»
В Белград самолетом из Москвы прибыла партия из 50 тысяч вакцин «Спутник V».
Груз сразу же доставили в Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», передает корреспондент «ПолитНавигатора»,
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По словам сопровождавшего груз министра по инновациям Сербии Ненада Поповича, такое количество российских вакцин не получала ни одна страна Европы.
«В настоящий момент, когда сама Россия сталкивается с трудностями в распределении достаточного количества вакцин в своих регионах, она помогает Сербии и отправляет вакцины тогда, когда они нам больше всего нужны, – отметил Попович. – Ни одна страна в Европе не получила из России столько вакцин, сколько Сербия.
Это самое лучшее доказательство братских отношений между двумя странами и прекрасных личных отношений между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным».
Попович, являющийся также сопредседателем Межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией, отметил, что на сегодняшний день вакцины «дороже золота».
«Вакцины важны как для сохранения здоровья и жизни людей, так и для экономики и возвращения к нормальной жизни » – заключил сербский министр.
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