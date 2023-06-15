В Сербию вошли три косовских «пограничника» и сотни военных НАТО

В среду, 14 июня, на территории центральной Сербии, в километре с лишним от административной границы автономного края Косово и Метохия (КиМ), были задержаны три сотрудника «пограничной полиции Республики Косово».

Примечательно, что в тот же день неподалёку начались совместные учения армий Сербии, США и ряда стран НАТО под названием «Платиновый волк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сотрудники специального антитеррористического подразделения сербской жандармерии в среду пополудни задержали троих вооруженных сотрудников пограничной полиции самопровозглашенной «Республики Косово». Они попали на территорию Сербии нелегально.

Государственный секретарь Министерства внутренних дел Желько Бркич сообщил, что 14 июня в 12:38 глубоко на территории центральной Сербии сотрудники антитеррористической полицейской группы обнаружили и арестовали трех членов так называемой косовской полиции, которые были в полном боевом снаряжении. Чиновник специально подчеркнул, что сотрудники МВД Сербии ни разу не пересекли административную линию с КиМ.

«Все трое задержанных были в полной военной экипировке, вооружены тремя автоматами, боеприпасами, картами, устройствами GPS и другим оборудованием», – сказал Бркич на пресс-конференции.

По его словам, три сотрудника так называемой «полиции Республики Косово» – Рифат Зека, Бечир Сефи и Мустафа Шему, – добрались до специального пограничного перехода Тресава-Батник на служебном автомобиле марки Dacia Duster.

Там они вышли из автомобиля и продолжили путь пешком по дороге Орахово-Гнилица, где были обнаружены и задержаны специальным антитеррористическим подразделением МВД Сербии.

«Место задержания находится в деревне Гнилице муниципалитета Рашка, на глубине более одного километра на территории центральной Сербии. Подчеркиваю, что Республика Сербия – серьезная страна, и что сотрудники МВД никогда не пересекали и не приближались к административной границе КиМ, а потому не нарушали Резолюцию СБ ООН 1244 или Военно-техническое соглашение с НАТО. Они не совершали никаких противоправных действий во время задержания этих лиц», – заявил Бркич.

Напомню: согласно принятой в июне 1999 года Резолюции 1244 Косово и Метохия является автономным краем Сербии. Однако по подписанному тогда же так называемому Военно-техническому соглашению с НАТО, сербские войска и полиция не имеют права находиться на территории КиМ, а порядок там поддерживает военный контингент KFOR, сформированный странами НАТО. И, похоже, для Белграда второй документ куда важнее первого.

По крайней мере, руководитель сербской правительственной Канцелярии по делам КиМ (де-факто министр) Петар Петкович в своём заявлении не акцентировал на вторжении в Сербию вооружённых албанских сепаратистов, а чуть ли не извинялся за их задержание на сербской земле.

«Сотрудники нашей полиции не ступали на территорию Косово и Метохии и не нарушали никаких международных соглашений, в отличие от сотрудников т.н. «косовской полиции». Мы за то, чтобы открыть и международное расследование, чтобы англичане и американцы показали свои спутниковые снимки, чтобы было видно, что мы не вошли туда ни на миллиметр, чтобы доказать, что Свечля лжет, когда говорит, что его сотрудников похитили. Пусть лучше скажет, что они там делали со всеми картами и оружием» – сказал Петкович.

Он имел в виду заявление «главы МВД Республики Косово» Джеляля Свечли о том, что «Сербия зашла на территорию Косово и похитила трёх полицейских». Свечля потребовал от международного сообщества «срочно усилить давление на Сербию, чтобы полицейские были освобождены, а также чтобы она прекратила свои провокации».

«Премьер-министр Косово» Альбин Курти тоже обвинил Сербию в «похищении» трех косовских полицейских, заявив, что это месть Сербии за вчерашний арест косовского серба Милуна Миленковича. При этом, по заявлению Петара Петковича, в ходе задержания Миленковича жестоко избили на глазах у дочери.

К вечеру 14 июня власти «Республики Косово» запретили сначала ввоз на территорию края любых товаров из Сербии, а потом и въезд в КиМ вообще любых автомобилей с сербскими номерами. Международное сообщество и силы KFOR это пока вообще не прокомментировали, а реакцию Белграда на такие действия Приштины даже «серьёзной обеспокоенностью» назвать сложно.

Стоит отметить, что президент Сербии Александр Вучич был в срочном порядке проинформирован о задержании косовских пограничников прямо во время торжеств по поводу Дня России в дипмиссии РФ в Белграде, где он находился вместе с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем и несколькими министрами. Вучич срочно вернулся в здание президентского дворца, однако первая реакция глав государства последовала только вечером – он заявил, что «Альбин Курти хочет спровоцировать войну, он хочет конфликта любой ценой».

По словам Александра Вучича, «Рубикон перейден», и вернуться к реальности будет сложно, но Сербия сделает для этого всё возможное.

«Курти не может запретить импорт сербских товаров в соответствии с существующими сегодня правилами. Они хотят уморить голодом людей на севере Косово, оставить их без хлеба, молока и всего остального. Эти люди получают большую часть своей выпечки из Рашки. Это свидетельствует о намерении Приштины навсегда изгнать сербов из Косово и Метохии», – заключил сербский лидер.

Александр Вучич заявил, что пойманные косовские полицейские, как подозревают в Белграде, были посланы для ликвидации конкретного человека.

«У нас есть некоторые сомнения относительно того, почему эти три спецагента находились в Сербии, а именно, что они поджидали кого-то, чтобы ликвидировать. Они врут, что следили за фанатами «Црвены Звезды». У нас есть доказательства того, что они всё это выдумали. У нас есть доказательства того, что в Приштине не информировали НАТО о том, что их три спецагента будут в Сербии» – сказал сербский президент.

При этом своё заявление он завершил словами – «гарантирую, что ни один сербский военный или полицейский не перешёл административную границу КиМ».

Всё это живо напомнило заверения пресс-служб Народной милиции ДНР и ЛНР после очередных обстрелов с украинской стороны лет пять назад – мол, подразделения республик чётко придерживаются Минских соглашений, и не стреляют в ответ. Но всё же в сербской ситуации есть своя специфика.

Во-первых, хотя никакие товары из Сербии в КиМ ввозить сейчас фактически нельзя, несмотря на все предыдущие обязательства Приштины, но есть одно исключение. Речь о грузах НАТО, которые с конца 2016 года имеют на сербской территории дипломатический статус, как и сотрудники Альянса. Так что я не удивлюсь, если пиарщики НАТО организуют для косовских сербов конвои с продуктами с территории Сербии.

А во-вторых – именно 14 июня на границе с Косово и Метохией, в сербском муниципалитете Буяновац, населённом в основном албанцами, начались учения «Платиновый волк». В них принимают участие военные Сербии, США и ряда других стран НАТО.

Таким образом, Сербия, продолжающая декларировать нейтралитет и равноудаленность по отношению к сторонам конфликта на Украине, возвращается к военному взаимодействию с Альянсом, отказываясь от аналогичного сотрудничества с Россией.

США приветствовали подобный шаг Белграда.

«Сербия сделала свой выбор быть частью Запада, а это включает дальнейшую интеграцию с евроатлантическими структурами безопасности и партнерскими армиями, – заявили на этой неделе в американском посольстве в Белграде. – Чем больше будет эта интеграция, тем короче окажется путь Сербии к полноправному членству в ЕС»

В Кремле же заранее пообещали «очень внимательно наблюдать» за учениями НАТО в Сербии. Грозное предупреждение, ничего не скажешь. Можно ещё пообещать скидку на российский газ, который обходится сербским потребителям дешевле всех в Европе.