03.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Общество, Политика, Россия, Сербия, Туризм
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В Сербию вслед за китайскими инвестициями потянулись китайские туристы

Китайские туристы осваивают Сербию как страну, которая является самым большим другом Китая в Европе.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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«Сербия является другом и партнером Китая. Может быть, сербы являются самой расположенной к Китаю страной в Европе.

Поэтому они туда едут. Китайцы не только в Сербии, но и везде в мире резко увеличили свое представительство, туристическое, инвестиционное, бизнес присутствие», – рассказал Бондаренко.

Отметим, в августе в Сербию из Китая приехало 18 376 человек, что на 53,9% больше, чем в прошлом году.

В рамках программы «Один пояс – один путь» Пекин объявил об инвестициях свыше 12 млрд долл. в инфраструктурные проекты на Балканы, треть этих вложений приходится на Сербию.

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