В сербские анклавы Косово впервые за два года пропустили лекарства – Запад дал отмашку

Алексей Топоров.  
10.11.2023 09:40
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Колониальная демократия, Косово, НАТО, Сербия


Сепаратисты, захватившие при поддержке НАТО власть в Косово, впервые за два года пропустили в сербские анклавы партию лекарств из «большой» Сербии. Речь идёт о прибытии нескольких фур в больницы северной части Косовской Митровицы, населенной сербами, а также в Грачаницу.


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«Такая крупная поставка лекарств прибыла к нам впервые за два года. Очень важная, дошла буквально в последний момент. Мы получили лекарства, которые нам наиболее необходимы, чтобы иметь возможность продолжать лечение наших пациентов и обеспечить стабильное функционирование нашего лечебного заведения. Мы ожидаем, что поставки лекарств продолжатся и в будущем», – рассказал директор Клинического и больничного центра Приштины с временным штабом в Грачанице (такие формулировки получили многие учреждения Косово после того, как сербский персонал был вынужден покинуть их), профессор доктор Братислав Лазич.

Прибытие в Косово трех грузовиков с медикаментами из Сербии произошло впервые за два года и три месяца.  До этого албанские сепаратисты в одностороннем порядке ввели запрет на поставки в край сербских товаров, что поставило сербские анклавы на грань гуманитарной катастрофы.

Разрешить Белграду и дальше снабжать своих соотечественников лекарствами Приштина была вынуждена под давлением Запада, который пытается создать из  постюгославского пространства спокойный тыл для концентрации сил ЕС для борьбы с Россией на Украине.

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