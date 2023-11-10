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Сепаратисты, захватившие при поддержке НАТО власть в Косово, впервые за два года пропустили в сербские анклавы партию лекарств из «большой» Сербии. Речь идёт о прибытии нескольких фур в больницы северной части Косовской Митровицы, населенной сербами, а также в Грачаницу.

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«Такая крупная поставка лекарств прибыла к нам впервые за два года. Очень важная, дошла буквально в последний момент. Мы получили лекарства, которые нам наиболее необходимы, чтобы иметь возможность продолжать лечение наших пациентов и обеспечить стабильное функционирование нашего лечебного заведения. Мы ожидаем, что поставки лекарств продолжатся и в будущем», – рассказал директор Клинического и больничного центра Приштины с временным штабом в Грачанице (такие формулировки получили многие учреждения Косово после того, как сербский персонал был вынужден покинуть их), профессор доктор Братислав Лазич.

Прибытие в Косово трех грузовиков с медикаментами из Сербии произошло впервые за два года и три месяца. До этого албанские сепаратисты в одностороннем порядке ввели запрет на поставки в край сербских товаров, что поставило сербские анклавы на грань гуманитарной катастрофы.

Разрешить Белграду и дальше снабжать своих соотечественников лекарствами Приштина была вынуждена под давлением Запада, который пытается создать из постюгославского пространства спокойный тыл для концентрации сил ЕС для борьбы с Россией на Украине.