В сербской оппозиции – раскол из-за идеи бойкота выборов

21.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В рядах сербской прозападной оппозиции наметился раскол из-за идеи бойкотировать намеченные на весну 2020 года парламентские выборы, где, как утверждают социологи, противники президента Александра Вучича не имеют шансов против нынешнего правящего большинства.

Накануне несколько основных партий, входящих в оппозиционный «Союз за Сербию», сообщили о том, что будет бойкотировать ближайшие парламентские выборы. Одна из них, Народная партия во главе с Вуком Еремичем решила пойти на этот шаг, потому что «у режима нет минимальной воли, чтобы позволить честные и справедливые выборы». Ожидаемо эту позицию поддержали и в движении «Двери».

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Проводящие регулярные митинги организаторы оппозиционной кампании «1 из 5 миллионов» также объявила, что поддерживают отказ ряда организаций от участия в переговоров с властью, которые несколько раз этим летом проводились в форме круглых столов.

Ко всем представителям оппозиции озвучен призыв как можно скорее, и «объявить бойкот ложных выборов», сообщил Informer.

Впрочем, не все оппозиционеры поддерживают такое решение. Лидер Новой партии Зоран Живкович заявил, оппозиция не должна ввязываться в эту «авантюру»: «Объявление о бойкоте и присоединение к бойкоту шестью, семью месяцами ранее выборов помогает властям, а не нам».

Неконструктивные призывы оппозиции к бойкоту осудило Социалистическое движение, возглавляемое министром обороны Александром Вулиным.

Там напомнили, что любой диалог между правительством и оппозицией об условиях в последнее время заканчивался требованием прозападных майданщиков отстранить от всякого участия в выборах действующего президента Александра Вучича.

В заявлении для средств массовой информации подчеркивается, что идея бойкота и ставка на уличные протесты лишает оппозицию возможность прийти к власти легально – только по воле народа, путем выборов.

Социалисты напоминают, что нынешние прозападные критики не так давно занимали высокие должности, осуществив государственный переворот – т.н. «Бульдозерную революцию», свергнув Слободана Милошевича.

«Они никогда не избирались народом, они приходили к власти только с улицы, сжигая, грабя и воруя избирательные бюллетени», – говорится в заявлении.