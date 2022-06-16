В Сербской Воеводине потребовали от Белграда присоединиться к антироссийским санкциям

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Немногие знают, что кроме южной провинции – Косово и Метохии, в Сербии есть еще два региона с выраженными сепаратистскими настроениями.

Это так называемая Прешевская долина на юге, где проживает значительное число мусульман, тяготеющих к Албании и Косово, и северная автономия – Воеводина. Этот мультинациональный край, где кроме сербов проживает значительное число венгров, исторически принадлежал к Австро-Венгрии. Часто тяготение к Западу здесь – дань памяти.

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В этом регионе часто можно услышать как критику в отношении властей Сербии, так и идеи об отделении его от остальной территории. Особенно, если нужно «напугать» официальный Белград.

Вот и сейчас, явно под руководством западных кукловодов, свое несогласие с водимой Белградом внешней политикой высказал официальный представитель местной партии «Лига социал-демократов Воеводины» (ЛСВ) Боян Костреш. Он потребовал от властей страны «понять всю серьезность ситуации» и присоединиться к санкциям, которые Евросоюз ввел против РФ из-за агрессии против Украины .

Согласно заявлению политической организации, «вчерашнее решение комитета по иностранным делам Европарламента принять проект доклада по Сербии, в котором содержится призыв к срочным санкциям против России, ясно указывает на то, что дальнейший отказ Сербии от мер против авторитарного режима Путина нанесет большой ущерб интересам страны».

« ЛСВ согласна с оценками европарламентариев о том, что недопустимо, чтобы Сербия, как кандидат на членство в Евросоюзе, еще не согласовала свои позиции с ЕС. Из-за политики наших властей европейская интеграция Сербии стоит на месте, нет прогресса и нет объявлений об открытии новых переговорных кластеров», – сказал Костреш.

Он также написал, что «это недопустимо для страны, которая 20 лет назад всячески подчеркивала необходимость вступления в Евросоюз».

«Поэтому ЛСВ настаивает на конкретных шагах и однозначной политике, которая осудит агрессор и тоталитарный режим Владимира Путина и наложит на него санкции. Сербия не должна вернуться в 1990-е годы!» – констатировали в партии.