В сербском Нише назвали улицу в честь греческого капитана, отказавшегося обстреливать Югославию

23.09.2021 17:58 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Муниципальные власти города Ниш в Сербии приняли решение назвать одну из городских улочек в честь капитана ВМФ Греции Мариноса Рицудиса, в 1999 году отказавшегося стрелять по Союзной Югославии.

Этому предшествовали ожесточенные споры по поводу того, что Рицудис достоин более крупной улицы, чем этот небольшой переулок длинной в 50 метров.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», решение присвоить имя Мариноса Рицудиса бывшему пешеходному переулку, совсем недавно ставшему улицей после постройки на нем нескольких жилых домов, было принято после длительных дебатов. В частности, противники такого шага упирали на то, что отважный греческий капитан достоин более крупной и красивой улицы. В итоге, муниципальные власти Ниша решили дать имя капитана бывшему переулку временно, оставив за собой право подобрать ему более достойную улицу города, если это будет необходимо.

Маринос Рицудис, будучи капитаном греческого военно-морского фрегата «Фемистокл» весной 1999 года отказался из Адриатических вод наносить ракетные удары по Союзной Югославии. Свое решение он мотивировал тем, что как православный христианин он не станет атаковать братский сербский народ. Несмотря на то, что морской офицер был поддержан большей частью греческой общественности и даже коллег, в сентябре 1999 года он предстал перед военным судом. При этом тысячи людей выходили на улице в поддержку Рицудиса. В итоге, капитан был приговорен к двум годам тюрьмы и увольнению с военной службы.

Священный Синод Сербской Православной Церкви несколько лет назад по предложению ныне почившего сербского Патриарха Иринея наградил этого греческого офицера орденом Константина Великого. На улице Дунавская в Белграде был создан мурал с изображением храброго греческого капитана, работы художника Марко Джулума.