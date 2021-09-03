В сербском Санджаке в школе вместо государственного исполнили гимн местных сепаратистов

03.09.2021 13:10 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В честь начала учебного года в санджакской начальной школе «Рифат Бурджевич Тршо» в городе Нови-Пазар вместо сербского гимна «Боже правды» (Бог истины) школьники спели гимн местных сепаратистов «Ја син сам твој» (Я твой сын).

При этом класс, где все это происходило, был украшен шариками с надписями «Боснийский, потому что я бошняк».

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в честь начала учебного года в начальной школе «Рифат Бурджевич Тршо» в Нови-Пазаре дети вместо гимна Сербии спели гимн местных санджакских сепаратистов-бошняков, прижав руки к груди. При этом их учительница – Адела Карахметович Мелаяц, хвасталась устроенным перформансом в соцсетях.

«Подобный акт в Нови-Пазаре представляет собой оскорбление гимна и государственных символов Республики Сербия,- прокомментировал ситуацию Министр образования, науки и технологического развития Бранко Ружич. – Государство и без того обеспечивает высокую степень равенства всем национальным меньшинствам, когда речь идет об осуществлении их прав на язык, культуру и образование. В школах Сербии проводятся занятия на восьми языках национальных меньшинств, на языках этих меньшинств утверждаются учебные программы и печатаются учебники, а также преподается специальный предмет – родной язык с элементами национальной культуры на шестнадцати языках национальных меньшинств, для сохранения национальной культуры, языка и самобытности».

По словам Ружича, инспекция по вопросам образования примет оперативные меры и в соответствии с законом и определит ответственность как учителя, так и директора школы.

Санджак – территория на Юго-Западе Сербии, населенная преимущественно бошняками, административной столицей которой традиционно считается город Нови-Пазар. В этой исторической провинции традиционно сильны сепаратистские настроения, что же касается спорта, то в ходе спортивных матчей «Сербия – Турция» местные жители традиционно болеют за Турцию.