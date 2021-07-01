В сердце Москвы растянули гейский флаг

01.07.2021, Москва, Максим Карпенко

В Москве на Красной площади задержали очередных активистов ЛГБТ-сообщества, растянувших радужный флаг. Речь идет об участнике скандально известной группы Pussy Riot, трансгендере Алане Леонгарде и ЛГБТ-активистке Валентине Нарциссовой.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», задержанные незадолго до этого заключили официальный брак и требовали разрешить подобное всем представителям нетрадиционной ориентации.

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«Требуем принять закон, по которому все люди, достигшие 18-летнего возраста, имеют право узаконить свои отношения; – исключить из перечня правонарушений статью о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» как варварскую и разжигающую ненависть в отношении как взрослого ЛГБТКИА+ сообщества, так и еще не достигших совершеннолетия», – заявили задержанные в своем манифесте.

Нарциссову и Леонгард отвезли в отделение полиции и составили протоколы за участие в несогласованной акции (ч. 5 ст. 20.5 КоАП).

Напомним, Алан Леонгард и его супруга известны своим регулярным участием в акциях ЛГБТ-сообществ и требованием уравнять их представителей в правах с обычными гражданами.