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04.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Права человека, Украина
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В середине марта в Киеве будет новая заварушка

Т.н. языковой закон, ликвидирующий остатки прав русского населения и представителей национальных меньшинств Украины, планируется принять в Верховной Раде в середине марта – ближе к президентским выборам.

Однако закон грозит не только новым витком противостояния в обществе, а и дальнейшим охлаждением отношений Киева с Венгрией и с некоторыми другими соседними странами-членами ЕС. Об этом на пресс-конференции заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это важный закон, часть договоренности между Парубием и Порошенко. Это рассмотрение было запланировано давно, поэтому отменить его не могли. В то же время, голосов в парламенте за этот закон нет. Поэтому рассмотрение прошло в неспешном режиме и, скорее всего, результативное голосование будет уже в середине марта.

Закон сам по себе противоречит Конституции Украины. Он уже вызвал кризис с НАТО, дополнительный кризис с Венгрией и будет предметом внутреннего конфликта», – сказал Бортник.

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