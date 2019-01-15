В Сеть попало видео с испытаний крупнейшего в истории американского самолета

15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Американская компания Stratolaunch Systems, 9 января, провела испытания двухфюзеляжного транспортного самолета Stratolaunch Model 351, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает издание Naked Science.



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“С учетом колоссального размаха крыла — более 117 метров — машину можно назвать крупнейшим самолетом в истории. Его длина составляет 73 метра, а максимальный взлетный вес равен почти 600 тоннам. Масса подвесной полезной нагрузки — 230 тонн”, – пишет издание.

Как сообщает Naked Science, в рамках серии очередных испытаний самолет при помощи собственных двигателей достиг скорости в 218 км/ч — в прошлом году именно эту отметку называли достаточной для начала летных испытаний. Тесты признали успешными, и самолет может совершить первый полет в ближайшем будущем.