В Сеть попало видео загоревшейся на полном ходу украинской электрички
На перегоне Браилов — Жмеринка в Винницкой области вспыхнул один из вагонов электрички «Казатин-Жмеринка», пассажиров сразу эвакуировали, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сегодня сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям области.
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Чрезвычайники получили сообщение о пожаре в 9.42. Отмечается, что вблизи села Тартак Жмеринского района загорелся хвостовой вагон электрички.
По данным ГСЧС, пассажиров внутри вагона не было.
«В 10:30 пожар локализован, а в 10:43 ликвидирован», — сообщили в ведомстве.
В «Укрзализныце» добавили, что машинисты оперативно обнаружили возгорание, оповестили пассажиров и провели эвакуацию.
«Вагон, где произошло возгорание, был немедленно отцеплен. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в УЗ.
После ликвидации пожара поезд продолжил движение и прибыл на станцию Жмеринка вместе с пассажирами.
В результате происшествия произошла задержка пяти пассажирских поездов и одного пригородного. Время опоздания — чуть больше часа.
Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. В «Укрзализныце» начали служебное расследование.
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