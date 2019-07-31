31.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Транспорт, Украина
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В Сеть попало видео загоревшейся на полном ходу украинской электрички

На перегоне Браилов — Жмеринка в Винницкой области вспыхнул один из вагонов электрички «Казатин-Жмеринка», пассажиров сразу эвакуировали, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сегодня сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям области.

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Чрезвычайники получили сообщение о пожаре в 9.42. Отмечается, что вблизи села Тартак Жмеринского района загорелся хвостовой вагон электрички.

По данным ГСЧС, пассажиров внутри вагона не было.

«В 10:30 пожар локализован, а в 10:43 ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

В «Укрзализныце» добавили, что машинисты оперативно обнаружили возгорание, оповестили пассажиров и провели эвакуацию.

«Вагон, где произошло возгорание, был немедленно отцеплен. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в УЗ.

После ликвидации пожара поезд продолжил движение и прибыл на станцию ​​Жмеринка вместе с пассажирами.

В результате происшествия произошла задержка пяти пассажирских поездов и одного пригородного. Время опоздания — чуть больше часа.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. В «Укрзализныце» начали служебное расследование.

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