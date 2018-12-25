25.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Общество, Происшествия, Украина, Харьков
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В Сеть попало видео жестокой драки продавцов новогодних елок в Харькове

В Харькове произошла драка у места продажи новогодних елок на рынке по улице Валентиновской (Блюхера), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Как сообщили в Facebook-сообществе “Харьков 1654”, драку между продавцами новогодних деревьев, которые не смущались присутствием множества свидетелей, прекратило только прибытие полиции.

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Вечером 24 декабря между двумя компаниями возникла перепалка, которая переросла в потасовку с дубинками, ножами и газовыми баллончиками.

После стычки двоих мужчин увезла “скорая”, а большинство участников “побоища” отделалось ушибами и синяками. При этом все шестеро участников инцидента отказались писать заявления на своих обидчиков.

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