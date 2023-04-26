В Сеть «слили» новую прослушку российской «элиты». О чём это свидетельствует

Очередная запись прослушки телефонного разговора небедных россиян «слита» в интернет через украинские сайты. Утверждается, что записан разговор миллиардера Романа Троценко (38-е место в российском рейтинге Forbes), связанного с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, и создателя арт-пространств «Флакон» и «Хлебзавод» в Москве Николая Матушевского. Сами фигуранты подлинность беседы отрицают.

В начале опубликованного пятиминутного отрывка (весь разговор лился 40 мин) «Матушевский» сообщает, что ему последнее время «тяжело было в России», он понимал, «что нечего там делать», поэтому он оптимизировал свой бизнес.

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«Не надо вспоминать, что было в России. Этого уже нет, и не будет. А надо попытаться в новых местах найти что-то, что твою особенность и конкурентоспособность подчеркивает, занимает тебя, делает тебя счастливым, дает средства к существованию», – говорит «Троценко».

Он одобряет решение «Матушевского» купить землю в Индонезии, потому что «это невероятно крутое место, оно будет расти, а в России все за 10 лет упадет в два раза».

«К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил, которые исповедуют какие-то странные композиции 19-го века. Это закончится адом. Люди будут резать друг друга на улицах Москвы. Это просто вопрос времени, когда это произойдет. Это может произойти через 5 лет, через 7, 10, но это точно будет. Это такая дорожка в один конец», – говорит «Троценко».

«Матушевский» в ответ сетует, что «Родину Россию у нас украли, значит, надо делать что-то хорошее в других странах». Он критикует Владимира Путина, называя президента «придурком»: «Разве этот человек может управлять страной?»

«Они просто помрут, и будет выжженная пустыня. Когда эта фигня дойдет до всех, выяснится, что уже поздно. Люди не смогут вывести деньги, не смогут выехать, их дети призваны на войну. Ужас, короче», – причитает «Троценко».

«Такое ощущение, что 2023-й это последний год, когда можно что-поменять и, там, где-то уехать, или что-то начать делать. Потому что в 24-м эти выборы, и дальше гайки закрутят», – делится соображениями «Матушевский».

«Делай гражданство детям, маме, это будет твоя лучшая инвестиция. Потому что в России все рушится. Тебе дан год, чтобы вытащить близких, деньги, все, что тебе надо. Мы родине будем нужны через 10-15 лет. Там ничего не будет скоро», – увещевает «Троценко».

Журналистам он подтвердил, что знает Матушевского, но не общался с ним года полтора. Его знакомые также бросились отбеливать миллиардера, утверждая, что голос на записи вовсе не его, а вброс ее – происки конкурентов.

Матушевский также отрицает подлинность разговора и утверждает, что это «фейк или дурацкая шутка с применением искусственного интеллекта». Однако, судя по соцсетям, недавно бизнесмен был на Бали, о чем и говорит «Матушевский» записи.

От предыдущего скандального «слива» разговора якобы экс-сенатора Фархада Ахмедова с продюсером Иосифом Пригожиным, беседу Троценко с Матушевским отличает умеренное количество мата.

Политолог Павел Данилин пишет, что подобные беседы можно услышать и от некоторых других бизнесменов.

«Я не знаю ни одного бизнесмена, который сделал бы деньги здесь, а потом уехал бы туда и там сделал бы еще большие деньги. Обычно все в обратную – здесь заработали/наворовали, туда уехали, деньги проедаются, потом – здравствуй Ми-6 или ЦРУ, потом – по пути Чичваркина или Ходорковского. Потом – по пути Березовского. Наконец, когда уедете, не удивляйтесь, что в один прекрасный момент вы вдруг осознаете, что за вами не стоит огромная страна, не защищает вас, а вокруг вас плавают акулы, которые только ждут, пока вы решите отвернуться, почесать пятку или еще что сделать. Ждут, чтобы вас сожрать», – написал Данилин в своем тг-канале.

Его коллега Марат Баширов считает, что выставление второй записи говорит о системной работе западных спецслужб.

«Цель показать, что в России есть прослойка предпринимателей, способных что-то делать против нынешней власти», – пишет Баширов.

Он обращает внимание на то, что в качестве собственности Матушевского в аннотации к видео указан «Новапорт», а не «Винзавод» или AEON Corporation. Это компания, которая управляет 19 аэропортами в нескольких регионах России, два из которых около зоны СВО и используются военными (Воронеж и Ставрополь), а также калининградский аэропорт.

«Кто теперь даст «Новапорту» новые объекты, если её владелец нелоялен власти? Хотел бы я посмотреть на этого чиновника», – пишет Баширов.

Социальный технолог и военный волонтер Роман Алёхин, напоминает, что президент Владимир Путин в феврале наградил Троценко орденом «Дружбы».

«Несмотря на то, что этот разговор гораздо спокойней и интеллигентней, чем разговор продюсера Пригожина с сенатором, но он и более опасный, потому что отвечает чаяниям многих современных предпринимателей, одни из которых могут в Индонезию инвестировать, а другие нет, и кусают локти из-за этого. С другой стороны, он показывает и отсутствие крепости созданных эпохой Владимира Путина предпринимателей, среди которых больше спекулянтов, чем реальных созидателей. Государство и в предпринимательской сфере, в погоне за лояльностью, уничтожило класс предпринимателей, которые умеют переживать вместе с Родиной любые кризисы и понимают, что не деньги главное, а совсем другие активы, и не счет в банке, а счет добрых дел и кирпичиков в укреплении своего государства», – написал Алехин.