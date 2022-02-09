В Сеть слили секретные документы об американо-британских поставках оружия Украине

09.02.2022  17:13 (Мск), Донецк
Владимир Гладков.  
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, США, Украина
Новости Украины

Западные партнёры Киева должны понимать, что нельзя доверять украинским спецслужбам, из которых выудить любую секретную информацию не составляет труда.

Об этом сообщает Telegram-канал «Джокер ДНР», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные партнёры Киева должны понимать, что нельзя доверять украинским спецслужбам, из которых выудить любую...

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«Я когда-то говорил, что все, кто будет связываться с Украиной, будут жестоко униженны и обосс… Очень унижены. Когда уже англосаксы поймут, что украинские спецслужбы, как дуршлаг – текут со всех дыр. Вот вооружение, которое поставили англичане Украине», – говорится в сообщении канала.

«А это американские поставки вооружений Украине», – подписал «Джокер» следующую подборку документов.



Также он опубликовал «справку» о поставках «Джавелинов».

Автор канала «поблагодарил» СБУ как спонсора своих публикаций.

«Вчера Бурба [начальник Главного управления разведки Минобороны Украины в 2016-2020 гг.] рассказывал о том, какая крутая у Киева разведка, но, по-моему, один только Джокер круче их всех. Размалёванный чувак украл у них все документы, где перечисляется всё, что на Украину доставили британцы и американцы», – прокомментировал в своём Telegram-канале писатель и блогер, в прошлом ополченец ЛНР, Владлен Татарский.



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