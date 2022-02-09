В Сеть слили секретные документы об американо-британских поставках оружия Украине
Западные партнёры Киева должны понимать, что нельзя доверять украинским спецслужбам, из которых выудить любую секретную информацию не составляет труда.
Об этом сообщает Telegram-канал «Джокер ДНР», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я когда-то говорил, что все, кто будет связываться с Украиной, будут жестоко униженны и обосс… Очень унижены. Когда уже англосаксы поймут, что украинские спецслужбы, как дуршлаг – текут со всех дыр. Вот вооружение, которое поставили англичане Украине», – говорится в сообщении канала.
«А это американские поставки вооружений Украине», – подписал «Джокер» следующую подборку документов.
Также он опубликовал «справку» о поставках «Джавелинов».
Автор канала «поблагодарил» СБУ как спонсора своих публикаций.
«Вчера Бурба [начальник Главного управления разведки Минобороны Украины в 2016-2020 гг.] рассказывал о том, какая крутая у Киева разведка, но, по-моему, один только Джокер круче их всех. Размалёванный чувак украл у них все документы, где перечисляется всё, что на Украину доставили британцы и американцы», – прокомментировал в своём Telegram-канале писатель и блогер, в прошлом ополченец ЛНР, Владлен Татарский.
Спасибо!
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