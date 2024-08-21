В Сеть утекли подробности одобренного Байденом засекреченного ядерного плана США

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Президент США Джо Байден еще в марте этого года одобрил засекреченный ядерный стратегический план, впервые переориентирующий американскую стратегию сдерживания на быстрое расширение ядерного арсенала Китая, однако известно об этом стало только сейчас.

Как пишет The New York Times со ссылкой на утвержденный в Белом доме документ, президент приказал вооруженным силам США готовиться к возможным скоординированным ядерным конфронтациям с Россией, Китаем и Северной Кореей.

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Издание отмечает, что основным мотивом, подтолкнувшим Пентагон к таким изменениям стал вывод военных аналитиков о том, что в течение следующего десятилетия китайские запасы ядерного оружия будут способны конкурировать с американскими и российскими, доставшимися РФ в наследство от СССР.

Однако Белый дом так и не объявил, что Байден одобрил пересмотренную стратегию под названием «Руководство по использованию ядерного оружия», добавляет The New York Times.

«Документ, обновляемый примерно каждые четыре года, имеет гриф «совершенно секретно» и не имеет электронных копий, лишь небольшое количество печатных экземпляров, распространенных среди нескольких чиновников по национальной безопасности и командованию Пентагона», – говорится в статье.

Новый документ является «суровым напоминанием о том, что тот, кто примет присягу 20 января следующего года, столкнется с измененным и гораздо более нестабильным ядерным ландшафтом, чем существовавший всего три года назад», – отмечают авторы материала.

Не обошлось и без традиционных страшилок «русской угрозой». Так, авторы вспомнили о том, как в октябре 2022 года, когда президент Байден и его помощники, «имея перехват разговоров между высшим российским командованием», опасались, что вероятность применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине может возрасти до 50%. .

Тогда Байден, вместе с лидерами Германии и Великобритании, заставил Китай и Индию сделать публичные заявления о том, что применение ядерного оружия на Украине нецелесообразно, и кризис, по крайней мере, временно, утих, – отмечает газета.

«Это был важный момент. Мы имеем дело с радикально настроенной Россией; идея о том, что ядерное оружие не будет использована в обычном конфликте, больше не является безопасным предположением», – цитирует газета Ричарда Н. Хааса, бывшего высокопоставленного чиновника Государственного департамента и Совета национальной безопасности при нескольких президентах-республиканцах.

Второе крупное изменение в рассматриваемом газетой документе Белого дома связано с ядерными амбициями именно Китая. Ядерный комплекс Китая сейчас является самым быстрорастущим в мире. Ядерная экспансия страны происходит даже более быстрыми темпами, чтобы достичь или превысить размер арсеналов Вашингтона и Москвы.

«Хотя бывший президент Дональд Трамп уверенно прогнозировал, что Ким Чен Ын сдаст свое ядерное оружие после их трех личных встреч, произошло обратное. Ким удвоил свои запасы и теперь, по оценкам, более 60 ракет, а также ядерное топливо для создания гораздо их большего количества. Это расширение изменило характер северокорейского вызова: когда КНДР владела только горсткой оружия, ее можно было сдержать с помощью противоракетной обороны. Но ее расширенный арсенал быстро приближается к размерам арсеналов Пакистана и Израиля, и он достаточно велик, чтобы теоретически координировать действия с Москвой и Пекином», – отмечает газета.

Стратегия Байдена заостряет внимание на том, что, по оценкам Пентагона, что ядерные силы Китая увеличатся до 1000 ракет к 2030 году и к 1500 к 2035 году — это примерно до того количества, которое сейчас имеют США и Россия.

По информации американских официалов, Пекин опережает этот график и начал загружать ядерные ракеты в новые шахты, которые были замечены коммерческими спутниками три года назад.

Существует также еще одна причина для американского беспокойства по поводу Пекина: Китай прекратил непродолжительный разговор с Соединенными Штатами об улучшении ядерной безопасности: стороны перестали предупреждать друг друга о предстоящих ракетных испытаниях или создать горячие линии или другие средства связи, чтобы гарантировать, что инциденты или несчастные случаи не перерастут в ядерные столкновения.

По словам американских чиновников, это лишь вопрос времени, когда принципиально другая ядерная среда начнет менять американские военные планы и стратегию, заключают авторы статьи.