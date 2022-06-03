В сеть вброшена фальшивка об отравленной мелитопольской черешне для Крыма

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Новости Украины

В социальных сетях распространяется фальшивка об отравленной черешне, которую везут в Крым фермеры Мелитополя.

Утверждается, что концентрация яда от вишневой мухи в плодах черешни превышает норму в 120 раз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ оформлен в виде предписания управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю изъять всю плодоовощную продукцию, поступившую от сельхозпредприятий Херсонской и Запорожской областей в связи с угрозой отравления.

Руководитель управления Наталья Пеньковская заверила, что информация не соответствует действительности, и нет никаких оснований говорить о фактах отравления мелитопольской черешней или какой-либо иной поступающей с юга Украины продукцией.

«Хочу сразу обратиться ко всем, – заявила Пеньковская. – Подобная информация, которая требует оперативных ограничительных мер, всегда размещается на официальных сайтах, в том числе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, и если она затрагивает широкие слои населения одномоментно размещается на сайтах правительства Крыма и Севастополя и доводится в официальном порядке через профильные министерства и ведомства.

Поэтому я убедительно призываю всех пользоваться официальными достоверными источниками информации».

Всю информацию, которая поступает из сомнительных источников, следует перепроверять на сайтах официальных органов власти.