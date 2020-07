В сети гадают, почему с груди танцовщика Полунина исчезло тату Путина

13.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Политтехнолог и медиа-продюсер Константин Рыков на основе последних фотографий эксцентричного артиста балета Сергея Полунина предположил, что тот свел татуировку с анфасом Путина со своей груди.

Об этом Рыков сообщил на своей странице в фейсбуке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С груди Сергея Полунина пропала знаменитая татуировка с портретом Путина, – написал Рыков. – В конце 2018 года Полунин получил российское гражданство и говорил тогда, что татуировка дает ему «энергетическую защиту». Также он удалил в инстаграме все старые посты, в том числе с российским паспортом».

Неожиданная метаморфоза привлекла внимание российских СМИ, тем более, что после получения российского гражданства танцовщик неоднократно заявлял о том, что всегда готов поддержать Владимира Путина.

«Моя поддержка Владимиру Путину, который не продал свою страну», – заявлял тогда Полунин. Однако на одном из последних фото, выложенном им в инстаграм, анфаса Путина либо нет, либо он загримирован.

«Why Do we Cover the Truth ? Ha ha!» (Зачем мы скрываем правду? Ха-ха- ред.), – подписал фотографию артист. И не стал давать никаких других объяснений по теме.

Одна часть пользователей соцсетей предположила, что артист решил свести тату, поближе познакомившись с российскими реалиями, и увидев, что далеко не все население России поддерживает действующую власть. При этом именно в артистической среде, которая теперь окружает артиста, модны прозападные и антипутинские настроения.

Другая же выказала версию, что он «скрывает правду», загримировав татуировку из тех же соображений, чтобы не рисковать карьерой: в 2019 году из-за его высказываний в поддержку традиционной семьи и с критикой гомосексуализма, Парижская опера отказалась от сотрудничества с ним.

При этом его фотография от 23 апреля в образе врубелевского «Демона», где очень хорошо был виден анфас Путина, вызвала большое количество негативных комментариев в соцсетях.

фото Полунина от 23 апреля 2020 года

Сергей Полунин – уроженец Херсоноской области Украины, окончил Киевское хореографическое училище. В зрелом возрасте осознал себя русским, причем, как у многих жителей ближнего зарубежья – это осознание сформировало патриотические и традиционные взгляды артиста. В 2017 году получил гражданство братской Сербии, в 2018 – России.