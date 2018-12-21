В Сети недоумевают: зачем Порошенко обокрал графа Уварова?

21.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В соцсетях продолжают обсуждать линейку пропагандистских плакатов Петра Порошенко, на которых красуются лозунги его предвыборной кампании: «Армия! Язык! Вера!», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Так, винницкий националист Юрий Хорт, прославившийся своей отсидкой уже после Майдана за перевернутый и разорванный портрет Петра Порошенко и участие в штурме облсовета в Виннице, в числе доугих обратил внимание на схожесть мессиджей Порошенко с идеологемой времен Российской империи.

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“Политтехнологи Порошенко – обоссанные бездари. Зря протирают штаны, пока “самодержец” открывает сельские туалеты, собачьи будки, “и пьет водку с мужиками, и вольнодумствует в трактире” *, короче, отчаянно борется за остатки электората. Хотя это уже абсолютно безнадежно”, – пишет он.

Кроме того, Юрий Хорт публикует скриншот записи в соцсети одного из “порохоботов”, который сравнивает президента с героем поэмы Тараса Шевченко.

“У порохоботив нет ничего святого. Называют барыгу Пороха “пророком”, цитируя “Кобзаря”, – добавляет он.

Напомним, ранее в украинском сегменте соцсетей обратили внимание на то, что пропагандистские лозунги Порошенко – ничто иное, как плагиат.

«Выдвинутый Порошенко слоган «Армия, язык, вера» – это доброе старое «Православие, самодержавие, народность». Язык – та же народность. В украинской армии командующий и есть самодержец. С верой все понятно», – отмечают комментаторы.

«Это же тогда получается, что Порошенко забрал себе русский слоган. Тот, который был во времена Николая I, во время теории официальной народности», – удивляются в Сети, вспоминая автора идеологемы «Православие, самодержавие, народность», министра просвещения николаевской России графа Уварова.