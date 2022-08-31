В Сети пишут, что с местом захоронения Горбачева могут быть проблемы

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С местом и порядком захоронения скончавшегося вчера экс-президента СССР Михаила Горбачева могут возникнуть проблемы.

Об этом пишет популярный телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ.

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Проблемы с захоронением авторы НЕЗЫГАРЯ связывают с тем, что значительное (от 60 до 80% по соцопросам) большинство населения считает его «разрушителем великой страны» и виновником «тяжелейшей геополитической катастрофы».

«Такое крайне негативное отношение ставит под вопрос предполагаемое место упокоения Горбачева в могилу своей жены Раисы на Новодевичьем кладбище, так как в этом случае могут кратно возрасти расходы на охрану территории, где также захоронены Ельцин и Гайдар. После неоднократных покушений на их могилы власти были вынуждены ввести комплексный режим охраны, который обходится бюджету по разным подсчетам в 200-250 тыс руб в сутки», – говорится в публикации.

Авторы паблика утверждаюь, что Дмитрий Муратов – нобелевский лауреат и главный редактор принадлежавшей Горбачеву на паях с российско-британским олигархом Лебедевым Новой газеты, якобы предложил захоронить Горбачева в Лондоне, на кладбище Бруквуд (там расположена могила беглого олигарха Бориса Березовского) или на Хайгетском, где покоится Карл Маркс с символичным подтекстом (Горбачев — могильщик марксизма в России).

Этой идеей как возможным вариантом безболезненного решения проблемы на фоне санкций Муратов, по информации НЕЗЫГАРЯ якобы поделился с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, попросив “передать, сам знаешь, кому”.

«Стало известно, что инициативу Муратова поддержали Чубайс, Ходорковский, Кох, Прохоров, Невзлин, Юмашев, Волошин и ряд бизнесменов — поклонников Горбачева, поручив Кудрину донести их мнение до высших руководителей страны и выразив готовность оплатить все расходы», – утверждается в публикации телеграм-канала.

Примечательно, что в российском Телеграме известие о смерти Горачева вызвало буквально шквал нелицеприятных комментариев в отношении покойного.

«Горбачёв был совком в худшем смысле этого слова. Он в самом деле считал, что свобода – это колбаса без талонов. Макдак на Пушкинской. Пицца-хат. Более того, он считал, что свобода – это образ жизни с «без талонов» на финскую обувь и с пиццей. Никакого понимания, что такое государство и зачем. Что такое Россия. Никакого понимания на самом деле простых вещей: чем можно и чем нельзя платить за эту пресловутую колбасу и двухкассетники. Как соотносятся величие и безопасность страны с нехваткой штанов синего цвета с накладными карманами на заду… Горбачёв обменял Восточную Европу и 14 из 15 республик… на свою нобелевку и рекламу пиццы. На комки на Тверской. На нищету миллионов таких же дураков, каким был он сам – но за которых он был в ответе.

Горбачёв – такое ничтожество, что его в русской истории даже сравнить не с кем. И в нерусской тоже», – пишет политобозреватель Андрей Перла.

Показательны и результаты импровизированного онлайн-опроса на канале ралиоведущего Сергея Мардана. Пользователей спросили, выразили бы они глубокие соболезнования, узнав о смерти Михаила Горбачева.