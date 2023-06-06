В Сети потешаются с фото министра обороны Украины в позе лакея перед главой Пентагона

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Министр обороны Украины Александр Резников опубликовал фотографию встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, рассыпавшись в благодарностях перед США за помощь в боевых действиях против России.

Наблюдателей поразила поза, в которой запечатлен украинский чиновник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можем лишь посоревноваться в поиске наиболее точного определения происходящего: холуйство, пресмыкательство, раболепие, унижение, лизоблюдство?» – комментирует депутат Госдумы Сергей Миронов.

А обозреватель «ПолитНавигатора» Александр Ростовцев обращает внимание на сходство снимка Резникова с другим известным фото, когда несколько лет назад камеры зафиксировали вожака меджлисовцев Мустафу Джемилева, заискивающе стоящего перед тогдашним американским президентом Бараком Обамой.

«Параллели настолько очевидны, что даже комментировать не хочется. Весь суверенитет и «незалежность» куда-то исчезают с появлением очередного «черного властелина», – иронизирует Ростовцев.