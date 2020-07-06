06.07.2020, Одесса, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Крым, Одесса, Украина
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В Сети потешаются над фото украинского буксира «Яны Капу»


Фотография украинского буксира «Яны Капу», сделанная накануне в Одессе во время празднования Дня ВМС Украины, стала хитом в социальных сетях – комментаторы обсуждают неудачный баннер с названием вспомогательного судна, недавно вернувшегося в строй после участия в провокации с попыткой прорвать Керченский пролив.

Как известно, этот рейдовый буксир постройки 1974 года достался Украине после раздела советского Черноморского флота. Тогда судно было переименовано в «Красноперекопск».

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А после недавнего решения Верховной рады, которая в рамках «декоммунизации» изменила на украинских картах название Красноперекопска на крымско-татарское «Яны Капу» («Новые ворота»), поменялось и имя судна.

Для пущего эффекта украинские моряки на баннере с названием буксира разместили два крымско-татарских символа – «тамги». Однако эффект оказался неожиданным.


Из-за  неудачных шрифтов название буксира и «тамги» слились воедино, в итоге получилось, будто бы судно называется «Тяни Капут».

Весьма символично, учитывая, что команда буксира во время провокации у Керченского пролива, пережив «навал» российского сторожевика, сдалась в плен без боя.

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