В Сети появилась возможность «отлопатить» Юлию Тимошенко

06.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Команда российских мультипликаторов, мечтающих уехать из РФ, выпустила игру, где нужно бить лопатой кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко, не давая ей закончить выступление.

Ссылку на игру под заголовком «Весёлые яйца 2019» на своей странице в «Facebook» опубликовал директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вышла в Сеть очень интересная и увлекательная игра. Суть до безобразия проста: бить лопатой Юлию Тимошенко, не давая ей закончить выступление. Сделано ТО «420». Эта команда мультипликаторов собирала в Сети деньги, чтобы уехать из России. Теперь их талант, судя по всему, нашёл своего покупателя. Слава Украине, однозначно!» – написал Белашко.

«Я с первой же попытки отлопатил Юлю за 84 секунды», – похвастался он в постскриптуме.

Примечательно, что при проигрыше Тимошенко глумливо смеётся и зовет Путина.