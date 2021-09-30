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30.09.2021 13:34 (Мск), Москва, Максим Никифоров
 
Африка, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия
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В Сети появилось подтверждение того, что россияне тренируют малийских солдат

В глобальной Сети появилась информация о том, что сотрудники российской ЧВК в Мали уже...

В глобальной Сети появилась информация о том, что сотрудники российской ЧВК в Мали уже приступили к тренировкам местных войск.

В социальных сетях была опубликована фотография, на которой видно, как человек европейской внешности показываете малийцам как держать автомат и в какую встать стойку для стрельбы.

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Напомним, что после вывода французского контингента из Мали, власти Бамако пригласили бойцов российской «ЧВК Вагнера» для борьбы с террористическими объединениям, которые контролируют север страны. Соглашение официально подтвердил глава МИД России Сергей Лавров.

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