Выборы
//exit;
27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Компромат, Политика, Скандал, Украина
Просмотров:

В Сети появилось видео с пьяным и обдолбанным сыном Порошенко, обнимаюшим унитаз

В Telegram-канале “Президент с косой” опубликовано скандальное видео с младшим сыном Петра Порошенко Михаилом, передает корреспондент ПолитНавигатора.

На видео запечатлен младший сын Петра Порошенко — Михаил в наркотическом угаре обнимает унитаз. Так сын Петра Порошенко проводит свои будни.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Будучи сыном олигарха и Президента, младший сын Главнокомандующего (кстати, призывного возраста) пристрастился то ли к наркотикам, то ли к алкоголю, и в один момент перебрал, что видно на видео.

Ранее Михаил Порошенко уже попадал в скандал. Во время начала конфликта на Донбассе сын Главнокомандующего показал, кого на самом деле он поддерживает. Михаил Порошенко позировал в кофте с надписью «Россия».

Отметим, что авторы телеграм-канала “Президент с косой” опередили известного блогера Анатолия Шария, анонсировавшего появление этого видео на своем канале и давшего Порошенко 12 часов на извинения за ложь в свой адрес. Однако по прошествии 12 часов обещанное видео на канале Шария так и не появилось, а вместо него появился короткий ролик, в котором сам Шарий заявил, что поскольку скандальное видео уже слили в интернет, то он со своей стороны тему снимает, поскольку планировал “подать тему” “умнее”, чем это сделали анонимные авторы “слива”.

В итоге так и осталось непонятным, что же произошло. То ли  неизвестные “доброжелатели Петра Порошенко” преждевременным сливом видео нивелировали готовившийся эффект от “хитрой иногоходовки” Шария, то ли так и было задумано изначально.

Особую пикантность данный “слив” приобретает на фоне пафосных спичей его отца про патриотизм, армию, мову и веру.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть