В Сети появилось видео с пьяным и обдолбанным сыном Порошенко, обнимаюшим унитаз

27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Telegram-канале “Президент с косой” опубликовано скандальное видео с младшим сыном Петра Порошенко Михаилом, передает корреспондент ПолитНавигатора.

На видео запечатлен младший сын Петра Порошенко — Михаил в наркотическом угаре обнимает унитаз. Так сын Петра Порошенко проводит свои будни.



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Будучи сыном олигарха и Президента, младший сын Главнокомандующего (кстати, призывного возраста) пристрастился то ли к наркотикам, то ли к алкоголю, и в один момент перебрал, что видно на видео.

Ранее Михаил Порошенко уже попадал в скандал. Во время начала конфликта на Донбассе сын Главнокомандующего показал, кого на самом деле он поддерживает. Михаил Порошенко позировал в кофте с надписью «Россия».

Отметим, что авторы телеграм-канала “Президент с косой” опередили известного блогера Анатолия Шария, анонсировавшего появление этого видео на своем канале и давшего Порошенко 12 часов на извинения за ложь в свой адрес. Однако по прошествии 12 часов обещанное видео на канале Шария так и не появилось, а вместо него появился короткий ролик, в котором сам Шарий заявил, что поскольку скандальное видео уже слили в интернет, то он со своей стороны тему снимает, поскольку планировал “подать тему” “умнее”, чем это сделали анонимные авторы “слива”.

В итоге так и осталось непонятным, что же произошло. То ли неизвестные “доброжелатели Петра Порошенко” преждевременным сливом видео нивелировали готовившийся эффект от “хитрой иногоходовки” Шария, то ли так и было задумано изначально.

Особую пикантность данный “слив” приобретает на фоне пафосных спичей его отца про патриотизм, армию, мову и веру.