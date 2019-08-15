В Севастополь «прилетит» еще одна «Комета»

15.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Третье судно на подводных крыльях «Комета 120М», которое будет ходить по маршруту Севастополь-Ялта-Севастополь спущено на воду на судостроительном заводе «Вымпел» (Ярославль).

Об этом сообщает паблик ВКонтакте «Суда на подводных крыльях | HYDROFOILS», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Завод «Вымпел» входит в концерн «Калашников». Ранее глава концерна «Калашников» Владимир Дмитриев заявлял, что в 2019 году в Крыму на феодосийском заводе «Море» будут заложены сразу два судна на подводных крыльях «Комета» .

В 2018 году первая «Комета» курсировала между Ялтой и Севастополем с 1 августа по 30 сентября. Средняя загрузка рейсов составила 99%, судно перевезло около 23 тыс. пассажиров, что на 16% выше запланированного. В июле 2019 года «Комета» перевезла более 10,7 тысячи пассажиров. Это на 20% выше запланированных показателей. Средняя загрузка по всем рейсам составила 90%. По маршруту Ялта—Севастополь услугами «Кометы» воспользовались 5 тысяч 627 пассажиров, что на 10,4% выше пассажиропотока на маршруте Севастополь—Ялта. Всего с начала лета перевезено 20046 пассажиров, средняя загрузка «Кометы» за два месяца составила 81%.