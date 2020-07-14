14.07.2020, Севастополь, Максим Карпенко
 
Крым, Происшествия, Туризм
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В Севастополе 20-тонная глыба в любой момент может упасть на отдыхающих


Гераклейский полуостров, в том числе расположенный на нем популярный среди туристов мыс Фиолент в Крыму, находятся в зоне опасности. Постоянные обвалы грунта, который сходит прямо на пляжи, грозят туристам гибелью.

Об этом говорится в сюжете телеканала «СТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как выяснила комиссия Севприроднадзора, наиболее опасным на Гераклейском полуострове является мыс Лермонтов. Здесь две проблемы. Первая – трещина по краю обрыва, другая – глыба весом около 20 тонн, которая почти полностью оторвалась от склона и может упасть на отдыхающих в любой момент.


«Внизу у нас пляж, куда ходят люди с Фиолента и не только купаться. То есть обвал будет обязательно. Когда он произойдет, я не могу сказать. И что делать, я не могу сказать, потому что обвалить его искусственно теоретически можно, но практически очень сложно, потому что подобраться сюда техникой никакой, а в ручную это все очень сложно», – рассказал ведущий эксперт экологического центра Алексей Федоров.

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