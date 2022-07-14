В Севастополе будут судить за воровство при ремонте общаг крупнейшего вуза

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В Севастополе перед судом предстанет бывший начальник участка ФГУП «Строительно-монтажное управление-13» ФСИН России. Следствие считает, что по вине должностного лица при реконструкции общежитий СевГУ исчезли 12 миллионов рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщили в прокуратуре Севастополя, СМУ-13 федеральной службы исполнения наказаний в сентябре 2019 года заключило контракт на реконструкцию и строительство общежитий СевГУ. Для выполнения работ предприятие заключило госконтракты на поставку строительных материалов. В сентябре 2020 года начальник участка подписал с поставщиками соглашения по расторжению контактов с взаимозачетом по поставкам. При этом часть товаров – бетонный стеновой камень, кирпич, цемент М-400 и горячекатанная арматура – остались на бумаге и на стройплощадку не завозились. Но поставщики получили за них 12 миллионов рублей.

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Экс-начальнику участка грозит до 4 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий. Дело будет рассматривать Гагаринский районный Севастополя.

Строительство нового учебно-лабораторного корпуса, реконструкция общежитий № 3 и 4 на улице Университетской, общежития № 8 в поселке Голландия и реконструкция научной библиотеки Севастопольского госуниверситета была предусмотрена в ФЦП развития Крыма и Севастополя.

Работы начали в 2018 году с расчетом закончить к концу 2020-го. Но до сих пор стройки заморожены, уголовные дела в отношении подрядчиков и должностных лиц только множатся, а студенты вынуждены снимать жилье на время учебы.