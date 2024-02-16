В Севастополе бьют тревогу: уникальное урочище Ласпи вновь под угрозой застройки

В новый Генплан Севастополя хотят внести изменения, чтобы отвести под жилую застройку участки в заповедном урочище Ласпи.

С таким предложением выступили вдаельцы наделов, получившие их в обход закона еще в украинский период и не легализовавшие свою собственность в российской юрисдикции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как рассказал депутат Заксобрания Севастополя Антон Пархоменко, среди 3,5 тысяч замечаний к Генплану несколько десятков предложений от собственников и арендаторов земли в урочище Ласпи. Все они так или иначе просят перевести их участки в зону жилой застройки.

«Участков было нарезано очень много, точное число сказать не могу. В украинский период землю в Ласпи выделяли кооперативам, а там её уже распределяли и прокурорские, и милицейские чиновники. Понятно, что участки переходили из рук в руки, иногда даже по многу раз. Были люди, у которых было несколько десятков участков», – отметил Пархоменко.

На некоторых владельцы выстроили дома, оформили право собственности, и теперь не хотят приводить землю в соответствие с требованием особо охраняемых территорий. Причем среди них есть такие, что обязаны по закону вернуть наделы государству, поскольку являются иностранными гражданами.

«У нас в начале 2021 года вступили в силу изменения, которые запретили иностранцам владеть землёй в приграничных районах Севастополя. Поскольку Ласпи находится на побережье – это 100% приграничный район. Я не сомневаюсь, что среди всех этих нарезанных участков есть и иностранные владельцы – граждане Украины, у которых власти вообще-то должны были землю изъять. Сейчас достоверной информации, ведётся ли такая работа, нет. Но я уверен, что такие претенденты там найдутся. Это одна сторона вопроса. Там ситуация у всех разная. Действительно есть участки, у которых есть назначение индивидуальное дачное строительство, и это ещё из украинского времени разрешённое использование, и на них как раз уже стоят дома. Я сейчас не готов сказать, входят ли они в границы заказника, но те кооперативы, которые удалось пресечь и не дать там построить, оформили права собственности, возможно аренды. Но, у них назначение – лесная деятельность, то есть лес. Этим участком можно владеть, за него нужно платить земельный налог, там можно заниматься только лесоразведением. Тем более в лесу, которые обладают охранным статусом, можно нюхать цветы, поставить палатку, скамейку. Костры разводить нельзя, пилить деревья тоже нельзя. Поэтому владеть с целью чего? Строить нельзя, потому что это природоохранный режим», – подчеркнул депутат.

Он напомнил, что создание заказника в урочище Ласпи севастопольским учёным удалось «продавить» лишь после прямого поручения президента, несмотря на всё противодействие команды экс-губернатора Овсянникова, который это поручение открыто саботировал. Но даже после определения ООПТ, владельцы наделов пытались обходными путями внести данные в Росреестр о собственности на землю. В 2019 году в Севастополе на попытке легализовать 51 участок в Ласпи поймали группу из частного нотариуса и двух регистраторов Севреестра.

«У меня нет точной информации, какая часть участков с построенными домами, либо потенциально, где их можно построить, попадают в границы заказника. Речь по большему счёту идёт об участках, которые пресекли на взлёте, но ими кто-то владеет. Ещё со времен выделения – и по украинскому законодательству это было нарушение. И если там у людей есть постройки какие-то, права на них, то это результат лишь недосмотра. И все эти ручейки-лазейки нужно было перекрывать, чтобы не было такого, как сейчас – у людей есть эксклюзивные участки в окружении заповедных массивов», – отметил Пархоменко.

По его словам, для сохранения Ласпи достаточно ограничений, которые существуют, и которые режим заказника должен соблюдать. А комиссия по корректировке проекта Генплана должна руководствоваться режимом заказников в первую очередь, а не имущественными интересами и планами людей, которые хотели бы получить разрешение легализовать свою землю.

Напомним, что в бытность губернатором Севастополя Дмитрия Овсянникова была предпринята попытка застроить Байдарскую долину – главный водосборник Севастополя. После того, как это не удалось, Овсянников заблокировал принятие Генплана, к которому вернулись только спустя 5 лет.