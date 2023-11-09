В Севастополе демонтировали упоминание об Украине и США

Виктор Орлов.  
09.11.2023 18:21
  (Мск) , Севастополь
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Благоустройство, Дзен, Крым, Россия, Спецоперация


В Севастополе убрали названия иностранных государств с гранитных плит, которыми был облицован фонтан в сквере напротив одного из корпусов Нахимовского училища рядом с парком Победы.

Изначально это здание было построено при украинской оккупации как филиал Нацбанка Украины. Фонтан с названиями различных государств мира должен был свидетельствовать о широких международных связях Киева. После 2014 года здание было передано «Нахимке», а минувшей зимой расположенный у центрального входа сквер решили переименовать в честь героев СВО – здесь стали высаживать растения в память о погибших участников спецоперации.


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Поэтому присутствие тут же гранитных плит с упоминаниями об Украине, США и других странах НАТО сочли неуместным. В феврале надпись «Украина» даже кто-то закрасил символом Z.

На днях рядом также был открыт бюст в память о заместителе командующего Черноморским флотом Андрее Палии, геройски погибшем в боях за Мариуполь в марте прошлого года.

 

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