Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Севастополе убрали названия иностранных государств с гранитных плит, которыми был облицован фонтан в сквере напротив одного из корпусов Нахимовского училища рядом с парком Победы.

Изначально это здание было построено при украинской оккупации как филиал Нацбанка Украины. Фонтан с названиями различных государств мира должен был свидетельствовать о широких международных связях Киева. После 2014 года здание было передано «Нахимке», а минувшей зимой расположенный у центрального входа сквер решили переименовать в честь героев СВО – здесь стали высаживать растения в память о погибших участников спецоперации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Поэтому присутствие тут же гранитных плит с упоминаниями об Украине, США и других странах НАТО сочли неуместным. В феврале надпись «Украина» даже кто-то закрасил символом Z.

На днях рядом также был открыт бюст в память о заместителе командующего Черноморским флотом Андрее Палии, геройски погибшем в боях за Мариуполь в марте прошлого года.