В Севастополе депутат сложил полномочия – якобы из-за паспорта Армении

Андрей Соколов.  
12.12.2023 17:10
  (Мск) , Севастополь
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Выборы, Дзен, Крым, Политика, Россия, Севастополь


В Севастополе на днях сложил с себя полномочия депутат Нахимовского муниципалитета Аветик Арутюнян. По неподтвержденным сведениям, причиной мог послужить паспорт Армении недавно переехавшего в город бизнесмена.

Впрочем, партия «Единая Россия» не только не исключила уже экс-депутата из своих рядов, а, напротив, оставила его членом политсовета районной организации.

В Севастополе на днях сложил с себя полномочия депутат Нахимовского муниципалитета Аветик Арутюнян. По...

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Дело в том, что в следующем году в Севастополе состоятся выборы в законодательное собрание, и Арутюнян называется претендентом на мандат.

Если сведения об армянском паспорте соответствуют действительности, можно предположить, что целью сложения полномочий народного избранника было заранее, до начала кампании в закс, уладить все вопросы – иначе конкуренты могли задать вопросы, как лицо с гражданством другого государства стало российским депутатом?

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