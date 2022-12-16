В Севастополе формируют очередь на выдачу земельных наделов участникам СВО

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Земельные участки в Севастополе будут предоставляться участникам СВО в порядке очередности.

Об этом во время «прямой линии» на СТВ сообщил губернатор Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подробную консультацию можно получить в департаменте имущественных и земельных отношений, но если упрощённо, то тот пакет, который в соответствии с законом города Севастополя вы собираете о подтверждении участия в СВО и регистрации в Севастополе по состоянию на 24 февраля 2022 года, и подаете в МФЦ или департамент. Если человек ставится в очередь, ему присваивается порядковый номер. В соответствии с обращением наших участников или семей погибших воинов – эта очередь будет формироваться, и по номеру в очереди земельные участки будут выдаваться. Для первых обратившихся определённый фонд есть, мы работаем над тем, чтобы его наращивать и постараемся, чтобы длительных сроков ожидания не было».

При этом губернатор уточнил, что у льготника будет возможность выбрать участок из предложенных городом из имеющегося фонда. Поэтому, когда есть возможность, если боец уже демобилизовался, либо получил ранение и прибыл на восстановление, нужно обращаться в МФЦ или ДИЗО, чтобы встать в очередь и получить порядковый номер. Звание, награды, срок службы, ранения учитываться не будут.

«В случае постановки в очередь, это гарантия того, что земельный участок все равно будет предоставлен, даже если какое-то время для этого потребуется. Как только вы получаете подтверждение, что вы в очереди, значит вы понимаете, что земельный участок будет предоставлен», – заверил Развожаев.

Напомним, в Севастополе с 14 декабря вступили в силу меры социальной поддержки для участников спецоперации, проживающих в городе. В том числе, получение бесплатно земельного участка для строительства индивидуального жилого дома.

В Крыму такой закон приняли только 14 декабря. Причем, если в Севастополе готовы поддержать всех участников, то в Крыму только ветеранов и инвалидов, то есть непосредственно принимавших участие в боестолкновениях. Участок выбирает не заявитель, а предлагает Минземиущества, и только один раз. При отказе от предложенного надела право на бесплатную землю утрачивается.