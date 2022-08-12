В Севастополе ФСБ задержала 40-летнего Интернет-экстремиста

12.08.2022  13:08 (Мск), Севастополь) – Любовь Смирнова
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Дзен, Криминал, Крым, Россия


Два уголовных дела возбуждены в отношении 40-летнего севастопольца за комментарии в соцсетях с призывами к насилию и экстремизму. Интернет-экстремиста задержали сотрудники управления ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В группках соцсети «ВКонтакте» севастополец оставлял комментарии, побуждающие к насилию по национальному и профессиональному признакам, оскорбляющие чувства верующих, разжигающие ненависть.

Два уголовных дела возбуждены в отношении 40-летнего севастопольца за комментарии в соцсетях с призывами...

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«Он размещал и иные материалы, направленные на выражение явного неуважения к обществу, преследуя цель оскорбления религиозных чувств верующих», – отметили в управлении ФСБ.

Действия 40-летнего мужчины следствие квалифицировало по двум статьям Уголовного кодекса – «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Помимо штрафа до 500 тысяч рублей интернет-экстремисту грозит до 5 лет лишения свободы.

 

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