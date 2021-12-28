В Севастополе гастарбайтеры отказались встать при исполнении гимна России

28.12.2021  08:00 (Мск), Севастополь,
Виктор Орлов.  
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь


На соревнованиях в Севастополе гастарбайтеры, присутствовавшие среди зрителей, демонстративно отказались встать со своих мест при исполнении гимна России.

Об инциденте на своей странице в Facebook рассказал экс-замглавы департамента образования правительства Севастополя Владимир Тюнин.

На соревнованиях в Севастополе гастарбайтеры, присутствовавшие среди зрителей, демонстративно отказались встать со своих мест...

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«В Севастополе в прекрасном спортивном комплексе «Муссон» Федерация смешанных боевых единоборств Севастополя проводила заключительный Турнир 2021 года – «Открытый кубок Севастополя по ММА», и вот в тот момент, когда объявили об открытии Турнира и заиграл Гимн России, весь зал – гости, организаторы, спортсмены и их родные – встали, как и положено при исполнении государственного гимна, но гастарбайтеры, приехавшие в нашу страну на заработки и посетившие этот турнир, показали, как они относятся к России. На левой и правой трибуне эти аульчане остались сидеть», – написал Тюнин.

Он опубликовал фотографии, извинившись за качество снимков, поскольку уверяет, что сам находился далеко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Было обидно, что никто не привёл их в чувство»,- отмечает Тюнин.

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