В Севастополе граждане устроили нехорошую возню вокруг гимна России

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В Севастополе в троллейбусе возникла ругань и потасовка вокруг гимна России. Одни пассажиры вдруг решили устроить всему салону прослушивание государственного символа на полной громкости – другие же с кулаками начали защищать свои «личные границы».

Видео инцидента опубликовано в севастопольских чатах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Утверждается, что конфликт возник в троллейбусе № 12 в районе остановки «Горячий Хлеб» по направлению к остановке «Техническая библиотека» в промежутке времени 22:20-22:40. Молодой человек напал на парочку слушающих на полной громкости гимн РФ.

На публикацию отреагировали в полиции Севастополя, и через свои соцсети попросили откликнуться свидетелей и потерпевших, поскольку в МВД никто не обращался. Один из очевидцев написал под публикацией, что гимн стал уже последней каплей.

«Данные пострадавшие неуважительно отнеслись к окружающим. К ним неоднократно обращались, в том числе и я. Они фактически сами нарушали общественный порядок. Гимн стал последней каплей. Я не оправдываю поступок этого гражданина, но должны быть какие-то культурно- социальные рамки! Когда обращаешься к воспитанным людям и сообщаешь им, что их поведение доставляет неудобство окружающим, то воспитанные идут на встречу, а не воспитанные – продолжают.

Тот парень решил радикально этот вопрос. Но, поверьте, это был единственный способ. Я лично считаю, что гимн нашей страны исполняется только в особых случаях. А транспорт не подходящее место», – указал Александр Сушко.

По его словам, прежде на полную громкость звучали другие песни, и исполнение гимна, да еще и под видеозапись реакции окружающих, выглядит вовсе как провокация. Вероятно, стоило не вышвыривать парочку провокаторов, а задержать до приезда полиции.

Теперь привлечение к ответственности ждет инициатора потасовки, как только полицейские установят его личность и местонахождение.

Сторонние комментаторы убеждены, что мужчина отреагировал на гимн РФ, и это говорит о его заукраинскости в политических предпочтениях.