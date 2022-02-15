В Севастополе история с отравлением животных привела к управленческому клинчу

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Недавняя история с отравлением домашних животных в Севастополе привела к управленческому клинчу в городе-герое: губернатор Михаил Развожаев поручил управлению ветеринарной службы обратиться в полицию по поводу инцидента.

«В парке есть камеры, должны быть свидетели. Нужно понять – кто отравил собак, – негодует Развожаев в соцсетях. – Поручил горхозу совместно с коллегами из МВД разобраться с тем, что там произошло. В полицию также будет направлено обращение от нашей ветеринарной службы».

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Губернатор распорядился, чтобы специалисты муниципального предприятия «Парки и скверы» обыскали парк на предмет отравленной приманки и трупов животных, ускользнувших от внимания зоозащитников.

Однако на предприятии некому заниматься такой работой, а ветеринарная служба не занимается вопросами городского хозяйства.

Директор департамента горхоза Евгений Горлов получил очередное напоминание о необходимости создать государственное подразделение по отлову, вакцинации и чипированию бездомных животных.

Но среди коммерсантов желающих осваивать миллионы на «собачей жизни» ранее не нашлось.

Между тем, строительство приюта для бродячих собак в Севастополе теперь стало делом партийным. Несмотря на закон, обязывающий создать государственные приюты, Развожаев перепоручил это региональному отделению партии «Единая Россия», которое продолжает сбор средств.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее жители домов рядом с парком Победы решили самостоятельно избавиться от стаи собак, регулярно нападающей на людей и их питомцев. Получив очередную отписку от городской администрации, они раскидали по парку отравленную приманку, от которой погибли больше 10 животных. Причем не только бездомные, а и домашние собаки, а также кошки и даже белки.

«Ситуация в Парке Победы была ожидаемая, столько случаев и жалоб было на эту свору, вот нервы и не выдержали у кого-то. Надо было давно решать эту проблему. Песелей, конечно, жалко, но уже ничего не поделать. Необходим приют, в котором можно было бы особенно «трудных» собакенов содержать. Ну и, конечно, стерилизация», – пишут севастопольцы в комментариях к посту Развожаева.

«Я несколько раз отправляла заявку в «Парки и скверы» на отлов бездомных собак возле дома. Поселилась стая возле дома, уже в ней 5 собак. Они бросаются на детей, катающихся на самокатах и велосипедах, душат кошек, облаивают людей с домашними собаками. «Парки и скверы» отвечают отпиской, что отловом сейчас никто не занимается, и что штата нет. Что делать в этой ситуации?» – вопрошают жители города-героя.

В Севастополе, как и других крымских городах, нет официального государственного приюта для бродячих животных, где по закону их можно содержать, стерилизовать, вакцинировать. Работающий по госконтракту приют год назад оскандалился: при контракте в 22 миллиона рублей в год животных не кормили и не убирали за ними вольеры. После публичного скандала желающих осваивать миллионы на содержание собак не нашлось.