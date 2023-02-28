В Севастополе из сквера бывшей академии, открытой Ющенко, уберут названия недружественных государств

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Губернатор Севастополя поддержал идею переименования в честь героев СВО сквера, расположенного напротив бывшей академии Нацбанка Украины, помещения которой после воссоединения Крыма с Россией были переданы Нахимовскому училищу.

На территории сквера недавно родственники павших в СВО высадили мемориальную аллею. Однако по соседству находится фонтан, где еще в украинские времена были нанесены названия различных государств. Там же был и установлен флагшток для символики этих стран. Многие из которых сейчас являются недружественными по отношению к России. Надпись «Украина» уже кто-то закрасил символом Z.

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«Интернациональный фонтан рядом с Аллеей наших героев сейчас такое соседство выглядит неуместно. Видимо поэтому, кто-то уже начал выражать свою позицию вполне ясно, как вы видите на фото. Сейчас есть два предложения: названия стран убрать, а вместо них – разместить наименования соединений и воинских частей вооруженных сил, Росгвардии, других войск и воинских формирований, в том числе кораблей и судов, принимающих участие в СВО. наносить на гранитные плиты фонтана имена наших павших воинов», – сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Внесения в облик фонтана будут внесены после завершения обсуждения с горожанами.