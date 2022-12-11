В Севастополе – конфликт из-за аквариума, работавшего по украинским документам

Севастопольский морской аквариум-музей может лишиться исторического здания на Приморском бульваре. Его балансодержатель – Институт биологии южных морей – не намерен продлевать договор арены здания на прежних условиях, и требует передать всю зоологическую коллекцию ООО «Севастопольский морской аквариум-музей», который будет получать прибыль от аквариума и делить ее между институтом и нынешними владельцами представителей морской фауны ООО «Торговый дом «Гесс и Ко», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В октябре этого года Севастопольский музей-аквариум отметил 125-летие. Как биологическая станция, он был создан на средства купца Александра Кузнецова на месте взорванной в годы Крымской войны Николаевской батареи. За все время работы музей-аквариум закрывался дважды – в 1941 году, когда в здание попала немецкая авиабомба, и коллекция погибла в огне вместе с библиотекой, и в ноябре 1993 года, когда государству Украина такое научное наследие оказалось не по карману. Деятельность аквариума возобновили усилиями частников. Торговый дом «Гесс и Ко» восстановил три зала, обновляя оборудование и коллекцию. Вскоре она перестала помещаться, и площадь аквариума расширили до 1 200 кв м.

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«Договор аренды здания заключили в 1997 году на 25 лет, и 1 декабря этого года договор закончился, – рассказывает директор ТД Юрий Кравцов. – Институт продлевать не хочет и ставит нам требование выехать и уничтожить коллекцию живых обитателей. Сам аквариум с коллекцией без помещений стоит примерно 200 миллионов рублей, почти 30 лет создавали. Например, черноморских обитателей коллекция самая полная в мире».

Каждая из сторон решила доказывать свою правоту в суде. Торговый дом требует продлить аренду на тех же условиях, а ИнБЮМ – расторгнуть договор и освободить здание.

«Физически сейчас невозможно каким-либо образом переместить животных, особенно тропических пятого зала, – утверждает директор аквариума Алексей Ершов. – Они погибнут однозначно. Любая попытка перемещения этих животных, акулы либо белуги, просто транспортировка куда-то, дает вероятность 90% гибели. По факту получается, если нас отсюда просят, то животные эти в любом случае погибнут. Их невозможно транспортировать, вот главный вопрос. Это не просто аквариум – это музей, это научно-просветительский комплекс».

Администрация ФИЦ ИнБЮМ настаивает на том, что прежние условия аренды закончились вместе с договором украинского образца. И теперь, чтобы ТД мог арендовать здание, исторически предназначенное под аквариум, ему нужно пройти через все предусмотренные федеральным законом процедуры – аукцион, конкурс, лучшие условия и цены, и всю большую бюрократию Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, к которому относится институт. Чтобы этого избежать, еще в 2018 году руководство ИнБЮМа заключило учредительный договор о создании малого инновационного предприятия – ООО «Севастопольский морской аквариум-музей». Институт передавал в ООО помещение аквариума, а торговый дом – всю зоологическую коллекцию морских животных и музейных экспонатов. Но поскольку коммерческая структура этого не сделала, а продолжала использовать здание аквариума, ИнБЮМ требует компенсировать издержки по суду и покинуть помещение.

«Учитывая огромную значимость севастопольского аквариума-музея, призываем заинтересованных лиц прекратить спекуляции чувствами обеспокоенных жителей города-героя и сконцентрировать свои силы на важном – сохранении уникальной коллекции, – утвреждают в администрации института. – Институт биологии южных морей выражает обеспокоенность за судьбу всех морских обитателей аквариума, рассматривает всевозможные алгоритмы по их спасению и продолжает всеми силами способствовать скорейшему разрешению вопроса в рамках законодательства Российской Федерации».

Севастопольцы действительно обеспокоены ситуацией, особенно после недавнего случая, когда предприниматель не смог дальше содержать дельфинарий и выпустил дельфинов в открытое море. Если подобная участь ждет подопечных аквариума, город лишится одного из знаковых объектов, зато станет объектом скандала федерального масштаба.

Арендная плата позволяла держать цены стабильно низкими. Взрослый билет в аквариум стоит 400 рублей, детский – 300 рублей, дети до 6 лет бесплатно. Студентам и пенсионерам – 300 рублей, для групп школьников Севастополя – 150 рублей, военнослужащим бесплатно. При такой стоимости вряд ли можно предполагать большую прибыль ТД, тогда как в ООО от ИнБЮМа она явно должна соответствовать представлению федеральных чиновников о посещаемости основных туристических объектов Крыма.

«Юридически требования ФИЦ ИнБЮМ законны. Но безусловно в этой ситуации должен быть найден компромисс и человеческое решение, чтобы ценная коллекция экземпляров морской фауны и флоры не пострадали, – охарактеризовал ситуацию губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Спустя несколько дней он заверил, что аквариум-музей останется в историческом здании на Приморском бульваре. Ходатайство от имени руководства города в Миннауки РФ по продлению аренды здания на проспекте Нахимова будет направлено, как только владельцы аквариума найдут компромисс с администрацией Института биологии южных морей.

«История на самом деле странная, – подчеркнул в эфире телеканала СТВ губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Она показана как ожидаемая катастрофа, причём чуть ли не с завтрашнего дня необходимо будет аквариуму выселяться, и редкие виды нашего морского биоразнообразия погибнут. Но, как всегда, проблемы с коммуникациями. Есть подводные течения и одной, и с другой стороны, но уже провели встречу с ИнБЮМом – никто никого выселять не планировал. Да, было письмо, но оно больше было принуждающего характера, чтобы обсудить договорные отношения. Действительно, владелец этого аквариума, который 25 развивал объект, пополнял коллекцию, у него был старый украинский договор. Естественно, его продлить физически по закону невозможно. Но можно заключить новый договор в российском правовом поле».

По словам Развожаева, собственнику коллекции – «Торговому дому Гесс и Ко», нужно собрать необходимый комплект документов и подать для заключения договора. Конечно, стоимость аренды будет выше, чем прежде. Как это отразиться на цене посещения губернатор не уточнил.

«Для меня главное, что никакой катастрофы не будет, срочного выселения не планируется, просто две хозяйствующие стороны должны договориться, – считает Развожаев. – Для Севастополя это важный объект, самый большой аквариум в стране. Он дважды уже переживал закрытие, и сейчас выглядит очень достойно. Наша задача, чтобы объект сохранился, но собственник тоже должен выполнить определённые условия, чтобы жить в правовом поле. Институт – это федеральное учреждение, подчиняется Министерству науки и высшего образования РФ, им для нового договора потребуется одобрение министерства. Этот вопрос решаемый. Я обращусь с ходатайством, чтобы музей-аквариум продолжил работать на прежнем месте и радовал севастопольцев и гостей города».

ИнБЮМ тоже поспешил заверить, что морской коллекции севастопольского аквариума ничего не угрожает.

«Могу уверить вас и общественность, что на сегодняшний день институт является локомотивом решения этого вопроса и сохранения морской коллекции. Если дело дойдёт до того, что собственник коллекции начнёт её уничтожать, то мы готовы эту коллекцию взять на содержание и продолжать её развивать. Мы не допустим уничтожения коллекции», – сообщил «Радио Крым» замдиректора по административно-хозяйственной части ИнБЮМа Ярослав Андрончик.