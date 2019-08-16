16.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин
 
Крым, Россия, Севастополь, Экология
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В Севастополе массово вырубят сосны на месте строительства новой больницы

3543 краснокнижных сосны будут вырублены в Севастополе в ходе строительства больницы скорой помощи и онкодиспансера, предусмотренных федеральной целевой программой (ФЦП) развития Крыма.

Об этом в эфире youtube-канала «Комбат ТВ» заявил председатель Севастопольского общества охраны природы Валентин Шестак.

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«Не приезжая на территорию, не вписывая в ландшафт, просто тупо поставили, как выгоднее и лучше по инженерным сетям, и потребовали у Росприроднадзора сноса деревьев. Это катастрофа экологическая. У нас есть самый большой Парк Победы, так считайте, они сносят 7 таких парков», – сказал Шестак.

Он считает, что строительство новых больниц негативно скажется на пациентах находящихся рядом туберкулезного диспансера и интерната для престарелых.

«Фитонциды сосен помогают справиться с туберкулезной палочкой, защищают иммунитет пожилых людей. Это уникальная зона высажена вокруг туберкулезного диспансера. Получается, что за их счет выполняют ФЦП», – сказал Шестак.

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