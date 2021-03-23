В Севастополе могут разрушить только что восстановленный Россией стадион

23.03.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Средства, выделяемые Россией на восстановление Крыма после пребывания полуострова под властью Украины, зачастую бездарно расходуются – очередная угроза бесполезных многомиллионных трат возникла в Севастополе.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил местный политик Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Колесниченко привел в пример парадоксальную ситуацию в Инкермане – там сейчас ведется масштабная реконструкция местного стадиона. Однако местные жители выяснили, что вскоре прямо по территории этого же стадиона может быть проложена железная дорогу, которую будут переносить подальше от Инкерманского монастыря.

Ранее правительство России постановило выделить Крымской железной дороге три миллиарда рублей на строительство обходного пути. Работы должны завершить в 2023-м году.

«Жители Инкерман установили, что, скорее всего, железная дорога может пройти по их любимому стадиону, который по программе ФЦП тоже реконструируется. И в декабре прошлого года его готовность достигала 30%, а сдача в эксплуатацию была назначена уже в апреле месяца этого года», – заявил Колесниченко.

В правительстве Севастополя подтвердили, что в курсе этой проблемы. Остановить ремонт стадиона повода пока нет – новый маршрут железной дороги еще не утвержден.

«Мы тоже об этом знаем, скрывать я не буду этого, но законных оснований сейчас приостановить работы по данному объекту у меня нет. Есть акт выбора трассы, которым предполагается проходка железной дорогой прямо через все футбольное поле… Проект даже не зашел на государственную экспертизу на проверку, и дальше, какое будет техническое решение принято по этому объекту, пока комментировать невозможно», – заявил директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал добиться изменений в проект: «Будем с проектировщиками разговаривать о том, чтобы изменить трассировку и не переносить объект».