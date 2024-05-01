В Севастополе на девушку обрушили оскорбления и ударили ногой за отказ исполнять «кавказские песни»

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В Севастополе проводится проверка по факту инцидента, во время которого приезжий мужчина нанёс ногой удар девушке и обматерил её.

Об этом сообщили в полиции города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера в 19:40 в полицию обратились две девушки, которые сообщили, что во время исполнения ими песен на набережной Корнилова к ним подошли двое неизвестных мужчин и попросили исполнить кавказские песни. Получив отказ, незнакомцы стали вести себя агрессивно, и один из них ударил девушку ногой. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники батальона ППСП имени В. Бузина, которые задержали и доставили двух мужчин 32 и 33 лет, являющихся гражданами Российской Федерации, в отдел полиции для разбирательства», – говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.