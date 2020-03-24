24.03.2020, Севастополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Севастополь, Туризм
Просмотров:

В Севастополе на фоне мировой пандемии ожидают наплыв туристов




Севастополь рассчитывает принять в этом году больше туристов, чем обычно, поскольку границы закрыты в связи с пандемией коронавируса в мире.

Об этом на встрече с местными журналистами заявил губернатор Михаил Развозжаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Чиновник посчитал, что за апрель ситуация в России будет решена и туристы смогут посетить Крым на майские праздники.

«Даже сейчас уже по системе видно, что бронирование май – июнь в Севастополе на 60% больше, чем обычно в такой же период. Да, люди, конечно, планируют приехать к нам, сюда в гости. Поэтому очень важно за апрель ситуацию полностью взять под контроль.

Ясно, что заграницей непонятно, как все закончится. В Российской Федерации, с учетом перекрытия границ, повышенных мер, более эффективной системы, которая сегодня организована, я рассчитываю, что за апрель все будет понятно, все локализовано будет, соответственно, все возможные последствия будут предотвращены и мы сможем принять в мае – июне.

Во-первых, мы праздничные мероприятия все проведем на достойном уровне, во-вторых, с удовольствием будем принимать гостей. Для нас это шанс экономический заместить в этом смысле зарубеж, представив наши возможности, богатые, Севастополя», – сказал Развозжаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]



Мир тесен Яндекс.Дзен Яндекс.Новости Канал Youtube Facebook Вконтакте Одноклассники Twitter Лента РСС Канал Телеграм
Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  





    • smi2


    mediametrics




    WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть