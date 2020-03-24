В Севастополе на фоне мировой пандемии ожидают наплыв туристов

24.03.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Севастополь рассчитывает принять в этом году больше туристов, чем обычно, поскольку границы закрыты в связи с пандемией коронавируса в мире.

Об этом на встрече с местными журналистами заявил губернатор Михаил Развозжаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник посчитал, что за апрель ситуация в России будет решена и туристы смогут посетить Крым на майские праздники.

«Даже сейчас уже по системе видно, что бронирование май – июнь в Севастополе на 60% больше, чем обычно в такой же период. Да, люди, конечно, планируют приехать к нам, сюда в гости. Поэтому очень важно за апрель ситуацию полностью взять под контроль.

Ясно, что заграницей непонятно, как все закончится. В Российской Федерации, с учетом перекрытия границ, повышенных мер, более эффективной системы, которая сегодня организована, я рассчитываю, что за апрель все будет понятно, все локализовано будет, соответственно, все возможные последствия будут предотвращены и мы сможем принять в мае – июне.

Во-первых, мы праздничные мероприятия все проведем на достойном уровне, во-вторых, с удовольствием будем принимать гостей. Для нас это шанс экономический заместить в этом смысле зарубеж, представив наши возможности, богатые, Севастополя», – сказал Развозжаев.