В Севастополе наркодилеры спалились на вандализме

22.08.2022  19:41 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал


В Севастополе двое наркодилеров пойдут под суд за уничтожение памятников культурного наследия.

Неудачливые распространители солей и перкурсоров испоганили своим граффити памятник регионального значения – Таврическую лестницу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе двое наркодилеров пойдут под суд за уничтожение памятников культурного наследия. Неудачливые распространители...

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В июне текущего года двое 19-летних севастопольцев решили заработать на распространении рекламы наркотических средств.

Аэрозольной краской под трафарет они наносили электронные адреса сбыта наркотических средств на городские здания. В том числе – на боковые стены Таврической лестницы. За что получили уголовное дело за повреждение памятника, сулящее каждому по 3 года лишения свободы.

Задержали наркодилеров сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

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