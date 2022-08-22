В Севастополе наркодилеры спалились на вандализме
В Севастополе двое наркодилеров пойдут под суд за уничтожение памятников культурного наследия.
Неудачливые распространители солей и перкурсоров испоганили своим граффити памятник регионального значения – Таврическую лестницу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В июне текущего года двое 19-летних севастопольцев решили заработать на распространении рекламы наркотических средств.
Аэрозольной краской под трафарет они наносили электронные адреса сбыта наркотических средств на городские здания. В том числе – на боковые стены Таврической лестницы. За что получили уголовное дело за повреждение памятника, сулящее каждому по 3 года лишения свободы.
Задержали наркодилеров сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.
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